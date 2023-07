PM: „Weltklasse Games“: Leitthema der gamescom 2023 stellt weltweite Bedeutung von Games in den Mittelpunkt (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 12. Juli 2023 – Games bringen schon heute weltweit rund 3 Milliarden Menschen zusammen. Über alle Grenzen hinweg wird gemeinsam gespielt und es werden Geschichten und Abenteuer zusammen erlebt. Damit sind Games längst zu einem Weltkulturmedium geworden, das rund um die Erde ganze Generationen prägt. Die Games-Branche setzt dabei nicht nur kulturell, sondern auch technologisch die wichtigsten Trends, etwa bei Virtueller Realität, 3D-Technologien oder auch Künstlicher Intelligenz. Die Innovationen aus dem Games-Bereich sind für immer mehr Wirtschaftszweige entscheidend. Diese herausragende kulturelle und technologische Bedeutung von Games macht sie Weltklasse.

„Die gamescom bringt als weltgrößtes Games-Event die globale Community und Branche zusammen. Ende August ist Deutschland damit alljährlich das Herz der Games-Welt. Das gilt erst recht für dieses Jahr“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche und Mitveranstalter der gamescom. „In Deutschland muss es unser Ziel sein, dass die internationale Games-Branche nicht nur einmal im Jahr nach Deutschland schaut, sondern auch den Rest des Jahres. Damit auch Games aus Deutschland Weltklasse sein können, brauchen wir aber die verlässliche Unterstützung der Politik. Darum freue ich mich sehr, dass auch in diesem Jahr zahlreiche Top-Politikerinnen und -Politiker die gamescom besuchen werden, um über die richtigen Weichenstellungen zu sprechen.“

gamescom-Trend: „Upgrade für die Wirklichkeit“

Ob Künstliche Intelligenz oder das Metaverse: Das Know-how der Games-Branche ist für immer mehr Wirtschaftszweige entscheidend. Bestes Beispiel hierfür ist KI. Diese ist aktuell aufgrund von Chatbots in aller Munde, in der Games-Branche wird sie aber schon seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt: Innerhalb der Spiele, um glaubwürdiges Verhalten der Spielfiguren zu ermöglichen, bei der Entwicklung, um ganze Galaxien zu erstellen oder Fehler im komplexen Code entdecken zu können. Auch die 3D-Technologien, mit denen Games erstellt werden, ermöglichen es, ganze Filmsets zu ersetzen oder modernisieren komplette Ausbildungsgänge.

gamescom-Trend: „Games-Studios sind die neuen Traumfabriken“

Games erzählen die epischen Geschichten unserer Zeit. Notwendig hierfür sind Teams aus hochkreativen Menschen. Ihre Expertisen – ob im Programmieren, in der Gestaltung von Interfaces, dem Erschaffen ganzer Story-Universen – sind in allen Wirtschaftsbereichen gefragt. Wer heute mit Geschichten Menschen auf der ganzen Welt begeistern will, sollte in der Games-Branche anfangen. Denn Games werden nicht nur auf der ganzen Welt gespielt, sondern auch überall verstanden.

Spitzenpolitikerinnen und -politiker auf der gamescom

Nicht nur die internationale Games-Community und -Branche trifft sich auf der gamescom in Köln, sondern auch immer mehr Politikerinnen und Politiker aus Deutschland, Europa und der Welt. Mit dem gamescom congress, der Politischen Eröffnung und der Debatt(l)e Royale gibt es gleich mehrere politische Formate. An der offiziellen Politischen Eröffnung der gamescom am 23. August werden in diesem Jahr unter anderem Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck und Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, teilnehmen. Am 24. August folgt der Politik-Talk Debatt(l)e Royale. Daran werden teilnehmen Franziska Giffey (SPD Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe und SPD-Landesparteivorsitzende), Nathanael Liminski (Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei), Emily Büning (Bundesgeschäftsführerin, Bündnis 90/Die Grünen) und Bijan Djir-Sarai (Generalsekretär, FDP). Im Rahmen des gamescom congress wird zudem unter anderem Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, an einer Diskussion zum zeitgemäßen Jugendschutz in Games teilnehmen.

Über die gamescom

Die gamescom ist das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele und Europas größte Business-Plattform für die Games-Branche. 2023 findet die gamescom von Dienstag, den 22. August, bis Sonntag, den 27. August, in Köln und online statt. Die gamescom wird gemeinsam von der Koelnmesse und dem game-Verband der deutschen Games-Branche veranstaltet.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder bilden das gesamte Games-Ökosystem ab, von Entwicklungs-Studios und Publishern bis hin zu Esport -Veranstaltern, Bildungseinrichtungen oder Institutionen. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind Gesellschafter der USK, der Stiftung Digitale Spielekultur, der esports player foundation, der devcom und der Verwertungsgesellschaft VHG sowie Träger des Deutschen Computerspielpreises. Als zentraler

Pressekontakt:

Martin Puppe

game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Friedrichstraße 165

10117 Berlin

Tel.: 030 2408779-20

E-Mail: martin.puppe@game.de

www.game.de

Twitter: @game_verband

Facebook: game.verband

Instagram: game_verband