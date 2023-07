PM: Saison 3 von MLB The Show 23 ist jetzt verfügbar und bietet All-Star-Inhalte und Prämien (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Prämienprogramm für Saison 3 von MLB The Show 23 ist ab heute verfügbar* und bietet brandneue Inhalte und fantastische Prämien– inklusive eines All-Star Games und „Home Run Derby“-Spielerobjekten. Da das MLB All-Star Game 2023 (ASG) und das Home Run Derby (HRD) in wenigen Tagen beginnen, ist jetzt die beste Zeit, um sich einige tolle Prämien für MLB The Show 23 zu sichern.

Verdient euch Retro-ASG- und HRD-Prämien, die in „Team Affinity“-Saison 3 verfügbar sind, mit einigen der größten Spieler aus den vergangenen Spielen, wie Vida Blue, Joey Gallo und Trea Turner aus der ASG-Serie sowie Troy Glaus, Paul Konerko und Jesus Aguilar aus der HRD-Serie. Zusätzlich zu diesen fantastischen Spielerobjekten könnt ihr ASG- und HRD-Spieler aus der Saison 2023 zu eurem „Diamond Dynasty“-Team hinzufügen. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um euch in die Action von MLB The Show 23 zu stürzen.

Wo wir gerade von All-Stars sprechen: Die neue Legende Mike Cameron gibt heute sein Debüt in MLB The Show 23. Als einer von nur 18 Spielern, die mit vier Homeruns in einem einzigen Spiel die „größte Einzelspiel-Leistung im Baseball“ vollbracht haben, ist die neue Legende Mike Cameron ein Muss für jedes „Diamond Dynasty“-Team in Saison 3. Die neue Legende Mike Cameron kann durch Fortschritt im Erfahrung-Prämienpfad der Saison 3 verdient werden.

Stellt ein Team aus rechtshändigen Battern und Pitchern oder gewöhnlichen Spielern zusammen und gewinnt die Meisterschaft, um in der brandneuen Mini-Saisonherausforderung „Righty Tighty“, die am 21. Juli für MLB The Show 23 erscheint, Starling Marter für die All-Star-Game-Serie zu gewinnen.

Holt euch die All-Star-Game-Action nach Hause und räumt in MLB The Show 23 so richtig ab! Wir sehen uns auf dem Feld!

* Für die Aktualisierung und die Belohnungen in Saison 3 ist eine Internetverbindung erforderlich.