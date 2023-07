PM: Synth Riders wird fünf Jahre alt: eine Retrowave-Retrospektive (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Diese Woche feiern wir mit der Veröffentlichung von Synthwave Essentials 3 auf PlayStation VR und PlayStation VR2 fünf Jahre Synth Riders– unser Freestyle-Tanz-Rhythmusspiel, in dem ihr auf Rails musikalisch zum Ziel grindet. Erfahrt hier mehr über die größten Entwicklungsmeilensteine des Titels und über das besondere Geburtstagsgeschenk für alle Spieler.

Synth Riders entstand aus der Idee von Creative Director Abraham Aguero und Lead Developer Jhean Ceballos und ist eine Hommage an das Synthwave-Musikgenre und an Rhythmusspiele wie die „Hatsune Miku“-Reihe im passenden Retrowave-Grafikstil.

Durch das stete Feedback und die unermüdliche Unterstützung durch die Community konnten wir viele Gameplay-Verbesserungen vornehmen und Features hinzufügen, wobei uns die Cross-Plattform-Funktionen immer besonders wichtig waren:

● 2020 erschien mit Synth Riders das erste Mainstream-Rhythmusspiel in VR mit Cross-Plattform-Multiplayer für bis zu 10 Spieler und auch beim Launch von PlayStation VR2 war es das erste VR-Rhythmusspiel, das über Cross-Plattform-Multiplayer verfügte.

● Da wir immer darauf erpicht sind, unserem Gameplay eine neue Wendung zu verpassen, haben wir 2020 Features wie die Power-Ups im Multiplayer sowie den Spin-Modus und 2021 den Spiral-Modus hinzugefügt.

● Wir haben das Ziel verfolgt, das Potenzial der besonderen Funktionen von PlayStation VR2 auszureizen, einschließlich des Headset-Feedbacks für Wandkollisionen und verbesserter Haptik für Noten und Rails. Dank des Inside-out-Trackings konnten wir mit Synth Riders Remastered den Spin-Modus mit über 360 Grad für PlayStation VR2 umsetzen.

● Dank unserer Cross-Plattform-Bestenlisten konnte sich nun auch die Community von PlayStation VR2 mit Synth Riders-Spielern aus aller Welt messen, wobei über eine halbe Million persönliche Rekordpunktzahlen für PlayStation VR2-Spieler verzeichnet wurden, seit das Spiel erschienen ist.

Auf unserer fünfjährigen musikalischen Entdeckungsreise haben wir es zusammen mit der fantastischen Community von Synth Riders weit gebracht– von Indie-Künstlern bis zu Schwergewichten der Musikindustrie:

● Seit den anfänglich gerade mal 13 Songs eines einzelnen Musikgenres im Jahr 2018 ist der Soundtrack des Spiels auf über 125 Songs (68 im Basisspiel sowie 57 in Add-ons) von Indie-Künstlern und -Labels angewachsen, die einer ganzen Reihe von Genres angehören, darunter Synthwave, EDM, Electroswing, Pop, Rock, Funk, Ska, K-Pop und Punk.

● Durch die Musik-Add-ons fanden eine Vielzahl fantastischer Künstler ihren Weg in Synth Riders– unter anderem Muse, Gorillaz, Bruno Mars, The Offspring, Parov Stelar, Lindsey Stirling und Caravan Palace.

Diese fünf Songs aus Add-ons waren bei den PS VR2-Spielern am beliebtesten:

1. Muse – „Starlight“

2. Gorillaz – „Feel Good Inc“

3. League of Legends – „Legends Never Die“

4. Lindsey Stirling – „Underground“

5. Muse – „Algorithm (Alternate Reality Version)“

In den fünf Jahren konnten wir das Spiel auch optisch mit bombastischeren, gewagteren und knalligeren Effekten und Experiences auf eine neue Stufe heben.

● Die Synth Riders Experiences nahmen im Jahr 2021 ihren Anfang mit „Algorithm“ von Muse. In diesen äußerst beliebten, immersiven „Musikvideos“ werden die Spieler von einzigartigen, künstlerisch aufwendig inszenierten Soundlandschaften umgeben, die sich perfekt in den jeweiligen Song einfügen und einen ganz besonderen Mix aus optischen und akustischen Reizen sowie körperlicher Betätigung bilden.

● Von der kreativen Gestaltung bis hin zu den Animationen unseres 3D Artist– wir machen aus jeder Experience ein wahres Kunstwerk. Es braucht insgesamt zwei bis drei Monate, bis wir solch ein Werk fertiggestellt haben. Wir sind unheimlich stolz auf das Ergebnis dieser Arbeit und freuen uns sehr, dass viele VR-Spieler diese Erlebnisse als etwas betrachten, das man einfach gespielt haben muss.

● Mit Synth Riders Remastered für PlayStation VR2 erschien das Spiel im Jahr 2023 mit komplett überarbeiteter Grafik, weshalb man mit PlayStation VR2 die bestmögliche visuelle Qualität von Synth Riders erhält, bei der euch atemberaubende Ansichten sowie überzeugende tiefschwarze Flächen erwarten. Als Dank für die Unterstützung der PlayStation VR-Community seit 2021 konnte man sich Synth Riders Remastered beim Launch von PlayStation VR2 als kostenloses Upgrade der PS VR-Version holen und dabei alle gekauften Add-ons übernehmen.

Zur Feier unseres fünfjährigen Jubiläums bringen wie am 11. Juli das 14. Musikpaket „Synthwave Essentials 3“ heraus, mit dem wir der Ästhetik und den musikalischen Wurzeln des Spiels huldigen. Dieses Paket beinhaltet fünf kostenlose Songs als Geburtstagsgeschenk sowie fünf kostenpflichtige Add-on-Songs. Wir sind außerdem den Weg „Back to the Synths“ gegangen und haben dem Spiel eine überarbeitete Version der bekannten Standardbühne hinzugefügt. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.

Das gesamte Synth Riders-Team von Kluge Interactive möchte allen Spielern der PlayStation VR-Community herzlich für ihre jahrelange Unterstützung danken. Wir sind unglaublich froh, euch seit den einfachen Anfängen des Spiels auf dieser Reise dabei zu haben!