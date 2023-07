Spiele-Check von LRod

PC Switch MacOS

Die Handlung wird durch Monologe eurer Assistenz-KI erzählt. Die Zahlen über den Fotos zeigen an, zu welchem der zehn Zeitpunkte dieser Szene das gefundene Ereignis stattgefunden hat.

Kleine und große Zeitsprünge

Die Minigames sind selbst für Grundschüler zu leicht. Hier sollt ihr das Gesicht links durch rechtzeitiges Drücken der A-Taste aus den rechts rotierenden Bildteilen zusammensetzen.

Minigames für Erstspieler

In dieser Atlantis-Szene sollt ihr die unten stehende Melodie durch Anklicken der leuchtenden Objekte in der richtigen Reihenfolge nachspielen.

PC-Fazit von TheLastToKnow Ich bin wahrlich kein Freund von diesen klassischen PC-Wimmelbildspielen, doch seitdem ich im Brettspiele-Laden meines Vertrauens das Kritiker-Spiel des Jahres 2021



Genau diesen Spaß habe ich jetzt auch wieder bei Crime O'Clock empfunden. Die Italiener von Bad Seed haben die Grundidee sehr gut als digitales Spiel umgesetzt, auch wenn sie sich dabei sehr stark an Crime City von der Düsseldorfer Brettspiel-Firma Hard Boiled Games haben inspirieren lassen. Vor allem mag ich die Zeitreisegeschichte und die sich dadurch verändernden Ereignisse auf den Karten, die ich nach den entscheidenden Details absuche.



Die Minispiele zwischendurch hätten es meiner Meinung nicht gebraucht, allerdings fand ich sie auch nicht besonders störend. Ich habe die Steam-Version gespielt, und die meisten Zeit davon mit dem Steam-Deck. Das Spiel läuft darauf wunderbar und lässt sich sehr bequem steuern. Solltet ihr euch allerdings nicht alleine in die Fälle stürzen wollen, bietet sich das Spielen auf einem größeren Monitor an, vor dem ihr eure Freunde oder Familie versammeln könnt, um durch die Kraft mehrerer Augenpaare der Wahrheit auf die Spur zu kommen.

Switch-Fazit von LRod

Wimmelbild-Puzzlespiel

Einzelspieler

Für Einsteiger

19,99 Euro für PC (ab 21.7.) und Switch

In einem Satz: Extrem einfaches, aber interessant erzähltes Wimmelbildspiel

Wer kennt sie nicht, die Wimmelbilder von? Sie und ihre zahlreichen Nachahmer bilden meist große Szenen wie Straßenzüge ab, in denen viele kleine Geschichten erzählt werden. Die anhaltende Beliebtheit von Wimmelbildern zeigt sich nicht zuletzt an der großen Anzahl von Wimmelbildspielen, die der durchschnittliche Core-Gamer wohl eher selten wahrnimmt. Mit einer Veröffentlichung auf Steam und Switch und Indie-Awards im Gepäck richtet sichvom italienischen Entwickler Bad Seed jedoch auch an diese Spielergruppe.Das erste, was ins Auge fällt, ist der schöne Stil. Die großen Bilder im klaren Schwarz-Weiß-Look wirken edel und übersichtlich. Das ist auch wichtig, denn wie es sich für ein Spiel dieses Genres gehört, muss man in ihnen zahlreiche Personen und Gegenstände finden – und Tatorte, denn wie der Name ganz subtil andeutet, ist die Suche in eine Detektivgeschichte eingebettet. Diese wird von einer KI, die euch beim Lösen der Fälle unterstützt, per Textbox weitergesponnen. Die einzelnen Fälle, die in eine übergeordnete Rahmenhandlung eingebettet sind, beginnen in der Regel mit der Suche nach einem bereits begangenen Verbrechen, von diesem Punkt aus ermittelt ihr nach und nach die Verdächtigen.Hier kommt die Besonderheit des Spiels zum Tragen, denn jede der 5 Szenen hat zehn Zeitebenen ("Ticks"), die jeweils einige Sekunden bis Minuten auseinander liegen. So springt ihr immer wieder in der Zeit vor und zurück, um die Szene zu verschiedenen Zeitpunkten zu betrachten und den Tathergang zu verstehen. Solltet ihr eine Person oder einen Gegenstand nicht finden, werden euch nach einigen Sekunden nach und nach drei Hinweise angeboten, die euch sicher zum Ziel führen sollten. Auch die im Spielverlauf freigeschalteten Schauplätze selbst haben einen zeitlichen Bezug, denn sie reichen vom antiken Atlantis und Ägypten bis in die ferne Zukunft.Die Wimmelbildsuche wird immer wieder durch Minispiele wie Memory oder Kombinationsrätsel aufgelockert. Deren Schwierigkeitsgrad ist allerdings so extrem niedrig angesetzt, dass je nach Rätseltyp allenfalls die Steuerung einen zweiten Versuch notwendig machen kann. Diese ist auf der Switch grundsätzlich gut gelungen, wobei das Zoomen mit dem Stick zu sensibel ist und zwischen drei Zoomstufen springt, wenn der Stick nicht sehr feinfühlig gedrückt wird. Dies ist aber teilweise notwendig, da auf dem kleinen Bildschirm der Switch die nächste Zoomstufe zu wenig Bildausschnitt zeigt und die mittlere schon zu weit weg ist. Besser geht es mit der Touchbedienung, die aber immer ein Umgreifen erfordert.Neben der streng linearen, aber recht unterhaltsamen Story könnt ihr euch die einzelnen Szenen auch im historischen Modus anschauen. Im Gegensatz zur Story springt ihr hier frei durch die zehn Zeitebenen und findet in jeder eine Reihe von Figuren, um die sich nette kleine Alltagsgeschichten spinnen.Crime O’Clock war mein erster richtiger Ausflug in dieses Genre und trotz fehlender spielerischer Tiefe hatte Spaß an der charmanten Grafik und der unterhaltsam geschriebenen Geschichte. Gerade die Zeitsprünge laden dazu ein, schrittweise die kleinen Ereignisse zu verfolgen. Eher störend sind dagegen die Minigames, die selbst von einem Grundschüler im Praxistest als viel zu einfach kritisiert wurden und den Spielfluss beim Suchen unterbrechen.Nicht ideal gelöst sind auf der Switch auch die Zoomstufen in Verbindung mit der kleinen Bildschirmgröße. Am PC-Bildschirm wird das Suchen wahrscheinlich entspannter ablaufen, ideal ist das Spiel aber eigentlich als kleine Ablenkung für unterwegs. Trotzdem hat mir Crime O’Clock aber überraschend gut gefallen und mich immer wieder motiviert, noch ein weiteres Stück des Krimi-Puzzles zu entdecken.