PM: Macht euch bereit für Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone Season 04 Reloaded  (Sony Playstation Blog)

Die Mitglieder der Task Force 141 werden weiterhin gefangen gehalten, Vondel steht unter ständigem Beschuss und der Auftritt von The Boys bringt völlig neue Superkräfte in den Kampf.

Es wird wild in Season 04 Reloaded von Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone, ab dem 12. Juli erhältlich für PlayStation 4 und PS5. Lest weiter, um einen Blick auf die neuen Inhalte zu werfen, die mit dem Update zur Mitte der Saison für alle drei Modi kommen.

Zu Beginn der Saison wurde Vondel im Resurgence-Modus eingeführt, mit dem Update zur Mitte der Saison kommt nun das klassische Battle Royale-Erlebnis für bis zu 72 Spieler.

Neuer Gulag: Kämpfe in einem neuen Gulag (exklusiv für Vondel), um eine zweite Chance zu erhalten. Ähnlich wie in den beliebten Gulag-Duschen bietet dieser Weinkeller und Kerker unterhalb der Burg ein dreiteiliges Design mit einer runden Mitte, wodurch sich diese Karte hervorragend für Kämpfe im 1 gegen 1 eignet.

Neue Rotation für die Resurgence-Playlist: Ab Saison 04 Reloaded wird für die Resurgence-Playlist eine Kartenrotation eingeführt, die zwischen Vondel und Ashika Island wechselt, um Abwechslung in eure Spielsitzungen zu bringen.

Neues Event – Occupation Scan: Das erstmals auf Rebirth Island eingeführte „Occupation Scan“-Event kommt nun nach Vondel. Wenn das Event ausgelöst wird, solltet ihr euch hinlegen oder tauchen, um nicht gescannt zu werden. Operator, die nicht rechtzeitig reagieren, werden gescannt und auf der taktischen Karte und der Minimap für eine begrenzte Zeit für alle sichtbar markiert.

Der Multiplayer bringt mit dem Finale der Special Ops-Story Atomgrad und der Einführung einer neuen 6-gegen-6-Core-Karte noch mehr Action in kooperative und kompetitive Spielmodi.

Raid-Episode 04 für Special Ops: Die Mitglieder der Task Force 141 wurden vom Al-Qatala-Mitglied Hadir gefangen genommen und eingesperrt. In diesem epischen Finale von Atomgrad liegt es an euch und zwei anderen Operators, zu beenden, was ihr begonnen habt.

Vondel Waterfront (6 gegen 6): Begebt euch in den südwestlichen Teil von Vondel auf eine kleine 6-gegen-6-Karte, die auf Multiplayer-Matches zugeschnitten ist. Kämpft in und zwischen den verschiedenen Pontonhäusern und liefert euch in der Mitte der Karte eine Schlacht zwischen den zwei großen vorteilhaften Positionen– den roten und blauen Häusern. Bewegt euch über den Steg von Ort zu Ort oder taucht hinab ins Wasser, um euch unbemerkt an der Flanke eurer Gegner zu positionieren.

Guardian MX: Der zuvor geheime Battle-Pass-Sector von Season 04 wird frei zugänglich sein. Die HVT-Belohnung ist eine neue Basiswaffe: Die Shotgun „MX Guardian“. Im Gegensatz zum klassischen Battle-Pass-Sector werden alle Gegenstände durch das Absolvieren der folgenden Herausforderungen im Spiel verdient:

Wappen „Dependable“: Erziele 10 Operator-Kills durchs Zielen mit Schrotflinten.

Visitenkarte „Gunfire“: Erziele 10 Operator-Kills ohne Zielen mit Schrotflinten.

Ladebildschirm „Fanning Hutch“: Erziele 10 Operator-Kills mit einem Kopfschuss mit Schrotflinten.

Token für 1 Stunde doppelte Waffen-XP: Erziele 10 Operator-Kills mit einem Schuss mit Schrotflinten.

MX Guardian: Erhalte alle Sector-Belohnungen.

Die Supes sind hier, um Vondel, Al Mazrah und den Rest des Modern Warfare® II-Universums zu retten– ob das Ganze nun gut oder schlecht ausgehen wird, wird sich zeigen. Di Ankunft von The Boys aus der gleichnamigen Fernsehserie eröffnet eine völlig neue Dimension für Warzone.

Neue Kräfte: Dank des „Temp V“-Medikaments von Vought International, das verborgene Superkräfte aktiviert, verfügen Operators nun über besondere Fähigkeiten.

Die erste Fähigkeit ist der Aufladungssprung, der es Operators ermöglicht, sich mit großen Sprüngen über die Karte zu bewegen. Wie Queen Maeve erleiden Operator keinen Fallschaden, wenn sie nach dem Aufladungssprung landen, und sie fügen allem und jedem in einem kurzen Radius um den Landeplatz des Operators Flächenschaden zu.

Die zweite Fähigkeit ist Elektroschockwelle– und die funktioniert ganz simpel: „Elektrizität geht rein, eine Explosion kommt raus.“ Diese Schockwelle löst eine starke elektrische Explosion aus, die sowohl Operators als auch KI-Kämpfer verletzt und Fahrzeuge und Ausrüstung zerstört.

Die dritte Fähigkeit, der Laserblick, lässt euch nicht nur schweben, sondern auch einen Laserstrahl genau dahin abzufeuern, wo auch immer euer Operator hinschaut. Sie ähnelt einer der vielen Superkräfte, über die Homelander verfügt (aber sagt ihm bloß nicht, dass ihr euch auf eine Stufe mit ihm stellt), macht euch jedoch anfällig gegenüber Schüssen von hinten.

Und zuletzt das Teleportieren: Vorbei sind die Zeiten, in denen ihr durch Vondels Nebel schreitet: Mit dem Teleportieren können Operator vorwärts in die Richtung springen, in die sie blicken, was besonders nützlich ist, wenn sie einem Kampf entkommen oder sich einen Höhenvorteil verschaffen wollen.

Diese Fähigkeiten werden wie Feld-Upgrades behandelt, was bedeutet, dass sie nur begrenzt einsetzbar sind. Findet das richtige Timing und holt das Maximum raus aus diesen Superkräften. „Temp V“ wird in allen Warzone-Playlists außer dem Ranglistenmodus verfügbar sein.

Operators gegen Superhelden: Haltet in Vondel Ausschau nach Anzeichen, dass Charaktere aus The Boys im Spiel sind. Diese sind zum Beispiel Wandgemälde und Plakatwände. Selbst die Stärksten von uns wissen, wie wichtig Eigenwerbung ist.

Schließt die „Diabolical Camo“-Herausforderungen ab, um die von Vought genehmigte graue Camouflage zu erhalten, die mit jeder Waffe einer bestimmten Klasse verwendet werden kann, nachdem die Herausforderung dieser Klasse abgeschlossen wurde. Jede Waffenklasse hat verschiedene Eliminierungsanforderungen. Einige erfordern zum Beispiel die Eliminierung anderer Operators, andere lediglich das Ausschalten von „Gegnern“, also Operators oder KI-Einheiten.

Schließt alle zehn Herausforderungen ab, um eine wirklich diabolische, universelle Camouflage freizuschalten, die nach der Freischaltung mit allen Waffen verwendet werden kann, sowie einen Waffen-Talisman, der eure Bewältigung dieses Events beweist.

Werdet zu Starlight, Homelander oder Black Noire mit diesen zeitlich begrenzten Store-Bundles: Dies kosten jeweils 2.400 COD-Punkte.

The Boys: Starlight – Scheint heller als alle anderen mit dem „Starlight“-Operator. Mit im Bundle enthalten sind drei Waffenbaupläne mit Leuchtspurgeschossen und Zerstücklung, der Vollstrecker „Necessary Evil“, ein Waffensticker, ein Emblem, ein Ladebildschirm und ein Waffen-Talisman.

The Boys: Homelander – Mit dem „Homelander“-Operator wird man euch lieben … oder fürchten. Mit im Bundle enthalten sind drei Waffenbaupläne mit Leuchtspurgeschossen und Zerstücklung, der Superkraft-Vollstrecker „Laser Everyone“, ein Waffensticker, ein Emblem, ein Ladebildschirm und ein Waffen-Talisman.

The Boys: Black Noir – Schmeißt euch in Schale und jagt Gegner mit tödlicher Präzision mit dem „Black Noir“-Operator-Skin und drei Waffenbauplänen, jeweils Leuchtspurgeschosse, Zerstücklung und ein an Black Noir angelehnter Nahkampfwaffenbauplan sowie dem Vollstrecker „Shhh“, einem Waffensticker, einem Emblem, einem Ladebildschirm und einem Waffen-Talisman.

Zu den anderen Highlights der Mittsaison-Bundles gehören das Profi-Paket 6: Graffiti Tactical, Whisker Tango und das Tracer Pack: Soulless.

Vergesst nicht, dass PlayStation Plus-Mitglieder das Kampfpaket für Saison 04 herunterladen können, das den Skin „Hydro" für den Operator Oni mit einem durch Kohlefaserrüstung verstärkten Neoprenanzug beinhaltet.

Vom 6. Juli, 19:00 Uhr MESZ bis zum 7. Juli, 19:00 Uhr MESZ werden Sony-Spieler:innen zusätzlich einen exklusiven Doppel-Spieler-EP-Bonus erhalten.

Das überarbeitete Gruppensuche-System hilft Spieler:innen dabei, Gruppen mit ähnlichen Kommunikations- und Spielstilpräferenzen zu finden. Die folgenden Änderungen wurden basierend auf Feedback der Community durchgeführt, um das Spielerlebnis zu verbessern:

Dynamische Präferenzen: Neben den Kommunikationsarten wurde eine erweiterte Präferenzliste hinzugefügt, die primäre und sekundäre Spielstiloptionen beinhaltet (z. B. Fokus auf Fraktionsmissionen oder wettkampforientiertes Spielen statt lässigem Spielen).

Werbt für eure Gruppe: Gruppenanführer:innen können ihre Gruppe teilen und so Leute anwerben, die ihre Präferenzen teilen. Füllt euer Team mit kompatiblen Teammitgliedern, bevor ihr euch in die Action stürzt, um noch bessere Zusammenarbeit im Spiel zu haben.

Gruppen ansehen und beitreten: Das Warten hat ein Ende! Spieler:innen können sich nun eine Liste der verfügbaren Gruppen mit ähnlichen Präferenzen ansehen und ihnen sofort beitreten. Hinweis: Nur exakte Übereinstimmungen werden aufgeführt.

Spielverbesserungen: Fehler wurden behoben und die Benutzeroberfläche wurde insgesamt verbessert, um für ein besseres Spielerlebnis zu sorgen.

Um die Gruppensuche zu finden, klickt auf „Eine Gruppe finden.“ Nachdem ein Modus ausgewählt und die Lobby betreten wurde, können Spieler:innen entweder für ihre existierende Gruppe werben oder eine Liste der verfügbaren Gruppen durchsuchen.

Das globale Finale der World Series of Warzone findet am 19. September in der legendären Copper Box Arena in London statt. Bleibt auf dem Laufenden, was Informationen zum Streaming des Finales betrifft, oder kommt persönlich vorbei, wenn ihr euch im Vereinigten Königreich oder einer europäischen Wettkampf-Community befindet, um die Teams zu unterstützen.

Für Fans der Warzone-Ranglistenspiele ist im Store das WSOW Designated Driver Pack der Mittsaison verfügbar. Dieses Bundle wird den Operator-Skin „Speed Demon“ für den offiziellen Call of Duty League-Operator (männlich) beinhalten sowie den Waffenbauplan „Take the Wheel“ und mehr.

