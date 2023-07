Clockwork Revolution ist inspiriert von Vampire Bloodlines und Arcanum

Der RPG-Shooter des Wasteland-Studios

Im Zuge des Xbox Games Showcase im Juni 2023 kündigte inXile das erste neue Spiel des Studios seit Wasteland 3 (im Test, Note 9.0) an. Es finden sich dabei so einige Stimmen, die nach der Ankündigung des Steampunk-Ego-Shooters Clockwork Revolution dachten: Das erinnert auf den ersten Blick an Bioshock Infinite (die Bioshock-Reihe im Serienliebe-Rückblick).

Nun meldete sich Game Director Chad Moore auf Twitter zu Wort und unterstrich, dass Clockwork Revolution eben mehr ist, als ein Ego-Shooter. Neben motivierendem Gameplay und einer interessanten Geschichte verspricht er knackige RPG-Systeme und massive Reaktionen auf eure Handlungen. Er betrachtet Clockwork Revolution gerne als den Spross von Arcanum und Vampire - The Masquerade Bloodlines. Dass er gerade diese beiden Rollenspiele von Troika Games nennt, macht Sinn: Moore war 1998 bei Interplay als Künstler an der Entwicklung von Fallout 2 beteiligt, wechselte wie diverse andere Interplay-Veteranen zu Troika (im Fall von Moore war es 2001 soweit), wo er unter anderem in Programmierung und Dialogregie von Arcanum und bei den Charakter-Modellen und Dialogen von Bloodlines involviert war.

Auf die Frage eines Nutzers, ob Clockwork Revolution wie Arcanum und Bloodlines viele Entscheidungen in Dialogen und bei der Individualisierung des Charakters bieten wird, antwortete Moore knapp mit "Ja" in Großbuchstaben.