PM: Amsterdam ist Austragungsort des nächsten Live-Events der Gran Turismo World Series (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Gran Turismo World Series 2023 ist in vollem Gange und ihr könnt vor Ort mit dabei sein, wenn am 11. und 12. August mit dem World Series Showdown 2023 in Amsterdam daserste Live-Event stattfindet.

Einige der weltbesten Rennfahrer haben sich online Gran Turismo 7 auf der PS4- oder PS5-Konsole qualifiziert und werden bei dem Live-Event im Theater Amsterdam gegeneinander antreten. Macht euch auf eine fantastische Atmosphäre und spannende Rennen gefasst, wenn am 11. August der Manufacturers Cup ausgetragen wird und am 12. August zwölf internationale Teams um den Sieg im Nations Cup kämpfen.

Wenn ihr in Amsterdam dabei sein möchtet, dann habt ihr jetzt die Chance wertvolle Platinum-Tickets zu gewinnen. Damit reserviert ihr euch nicht nur Premium-Sitzplätze für alle Veranstaltungen und sichert euch ein besonderes Event-Shirt, sondern nehmt am 10. August auch an einer exklusiven Vorführung des Gran Turismo-Films mit anschließender Fragerunde mit Gran Turismo-Schöpfer Kazunori Yamauchi teil.

Folgt dem Twitter-Account @PlayStationDE und achtet ab dem 11. Juli 2023 auf den Gewinnspiel-Tweet. Mit etwas Glück gewinnt ihr Platinum- oder Gold-Tickets für die GT World Series in Amsterdam. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Basierend auf der wahren Geschichte von Jann Mardenborough erzählt der Film vom Traum eines jungen Gran Turismo-Spielers, der dank seiner spielerischen Fähigkeiten mehrere Nissan-Wettbewerbe gewinnt und schließlich ein echter Profi-Rennfahrer wird. Regisseur Neill Blomkamp hat das Kult-Rennspiel Gran Turismo als spannenden Action-Blockbuster mit vielen Hollywood-Stars wie David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet, Geri Halliwell Horner oder Djimon Hounsou inszeniert. Lasst euch das Erlebnis auf der großen Leinwand auf keinen Fall entgehen.