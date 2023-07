PM: Wir präsentieren den voll individualisierbaren Originalcharakter The Dark Urge in Baldur’s Gate 3 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Alles, was ihr bei eurem Spieldurchgang von Baldur’s Gate 3 tut, beeinflusst den Verlauf eurer Reise. Und das beginnt bereits bei der Charaktererstellung.

Jede Klasse, jedes Volk, jeder Hintergrund und jeder Originalcharakter wird in der Welt um euch herum Wellen schlagen, subtilen Wandel auslösen, der die Vergessenen Reiche auf große, kleine, gute, schlechte, aufregende und manchmal schreckliche Weise verändert.

Was ist ein Originalcharakter? Es handelt sich um spielbare Helden, die ihre eigenen Geschichten, Wünsche und Weltsicht mitbringen. Diejenigen von ihnen, die ihr nicht selbst spielt, werden zu euren Begleitern, die ihr auf eurer Reise rekrutieren könnt (oder eben nicht).

Schattenherz, Wyll, Gale, Astarion, Lae’zel und Karlach habt ihr bereits kennengelernt– Helden, die ihre eigene Geschichte zu erzählen haben, die sich nach euren Entscheidungen als Spieler entfaltet. Natürlich könnt ihr euren Charakter auch individualisieren und einen ganz neuen Avatar erstellen, dessen Geschichte sich durch eure Handlungen mit derselben Tiefe und Reaktivität entspinnt.

Aber heute sehen wir uns eine völlig neue Art an, Baldur’s Gate 3 zu spielen. The Dark Urge. Der völlig neue individualisierbare Originalcharakter The Dark Urge kann als jedes beliebige der 11 Völker gespielt werden, doch die eigene originale Hintergrundgeschichte von The Dark Urge formt euer Abenteuer.

Euch erwarten bösartige Reaktionen im Überfluss, reden wir über The Dark Urge.

The Dark Urge verkörpert die finstersten Untiefen des moralischen Spektrums. Mit weißer Haut und der gigantischen Gestalt eines Drachengeborenen ist das vorgefertigte Design von The Dark Urge mit dem bohrenden Raubtierblick sicherlich imposant. Allerdings ist dieser Charakter vollständig individualisierbar. Klasse, Erscheinungsbild, Spezies und Geschlecht liegen völlig in eurer Hand. Schließlich kann das Böse jedem innewohnen, ganz gleich wie sie aussehen.

Wenn ihr unseren Community-Krimi Blood in Baldur’s Gate verfolgt habt, seid ihr mit dem schlichten, doch effektiven Modus Operandi von The Darke Urge bereits vertraut: brutal und wahllos zu morden. The Dark Urge ist dazu getrieben, einige der entsetzlichsten Gewalttaten zu begehen, mit denen ihr im Spiel konfrontiert werdet, und wenn ihr diesen Charakter spielt, werdet ihr diesen verkommenen Impulsen nachgeben oder widerstehen. Wir hoffen, dieser Charakter weckt das Interesse von Horrorfans und allen, denen bei ihrem Spieldurchgang der Sinn nach einem düstereren Charakter steht.

Wenn ihr in die Rolle von The Dark Urge schlüpft, beginnt ihr Baldur’s Gate 3 mit Gedächtnisverlust nach einer bedauerlichen Begegnung zwischen einer parasitären Larve und eurem Gehirn. Nun bleibt euch nur noch ein unstillbares Verlangen. Ein Verlangen, das in eurem Unterbewusstsein auf sich aufmerksam macht, in euren tiefsten Gedanken und in euren Dialogoptionen. Dark Urge ermöglicht es Spielern, ihre dunkle Seite zu entdecken und ihre unterbewussten Triebe an die Oberfläche dringen zu lassen– in Form von finsteren Reaktionen und Optionen.

Der individualisierbare Originalcharakter The Dark Urge birgt viele Geheimnisse, doch es ist an euch, zu entdecken, was diese sind und woher diese grausame neue Dunkelheit stammt.

Wenn ein unschuldiges Eichhörnchen mit voller Kraft von einer Klippe geschleudert wird und sein tragisches Ende findet, zerbricht auch die Hoffnung aller, die das Pech haben, euch auf dem Weg zu begegnen. The Dark Urge wird von Sceleritas Fel geführt, eurem ebenso schrecklichen wie loyalen Diener, dessen Leben allein dem Zweck dient, euch auf euren rechtmäßigen blutbefleckten Pfad zu führen. Seine ermutigenden Worte sind wie Gift für euren Geist und befeuern eure Impulse. Doch das Gift schmeckt süß wie Honig, wenn ihr ihm gewogen seid.

Trotz eurer Impulse als The Dark Urge seid ihr ein Mitglied einer Gruppe, die eine beschwerliche Reise nach Baldurs Tor vor sich hat. Eure Gruppe wird – trotz eurer Umtriebe – ihr Bestes tun, um für euch da zu sein, und mit jenen, die euch nahestehen, könnt ihr trotzdem noch Beziehungen und Romanzen eingehen. Wie diese sich im Vergleich zu den anderen entwickeln, ist jedoch eine Geschichte, die ihr erzählen könnt, wenn Baldur’s Gate 3 am 6. September für PlayStation 5 erscheint.