Erster Gameplay-Trailer von Fallout - Nuevo México veröffentlicht

Der erste Gameplay-Trailer von Fallout - Nuevo México stellt zwei Startvarianten des Spiels vor. In dem Full-Conversion-Mod von Fallout - New Vegas seid ihr beim menschlichen Hintergrund gerade einem Vault-Tec-Gefängnis entflohen. Beim Spielen als Ghoul hingegen startet ihr in einer Militärbasis nahe einer Forschungseinrichtung, bevor sich die Pfade beider Hintergründe kreuzen. Das ist nur einer der Verweise auf den nie vollendeten dritten Teil der originalen Fallout-Reihe Van Buren, in dessen Designdokument ebenfalls eine um eine Forschungseinrichtung platzierte Ghoul-Gemeinde skizziert wurde.

Der unten eingebundene englischsprachige Trailer verrät also einiges vom Schauplatz und den Designzielen, gibt aber auch einen Eindruck von der Sprachausgabe und den Feuergefechten und zeigt zudem von New Vegas bekannte Spielelemente wie Skill-Checks in Gesprächen.