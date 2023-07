Pokémon Sleep: Open-Beta in ausgewählten Regionen

iOS Android

Mit mehrjähriger Verspätung soll Pokémon Sleep noch im Sommer 2023 für Android und iOS erscheinen. In ausgewählten Regionen (Australien, Neuseeland, Argentinien und Kanada) ist die Schlaf-Tracking-App gestern in die offene Beta-Phase gestartet, die bis zum 13.7.2023 läuft. Die Beta-Version ist derzeit nur im Google Play Store verfügbar, iOS-Nutzer müssen sich also noch gedulden.

Pokémon Sleep ist eine Mischung aus einem Schlaftracker und einem Spiel. Als Spieler arbeitet ihr auf einer Insel, auf der der Schlaf von Pokémon untersucht wird. Unterstützt werdet ihr dabei von Professor Neroli, der Schlafpositionen erforscht, und einem auf der Insel heimischen Relexo. Den Spielverlauf steuert ihr über euer eigenes Schlafverhalten, indem ihr das Smartphone mit der laufenden App neben euch auf die Matratze legt. Diese misst über den Bewegungssensor die Schlafphasen Halbschlaf, Leichtschlaf und Tiefschlaf sowie deren Länge. Währenddessen sammeln sich Pokémon mit ähnlichem Schlafverhalten um das schlafende Relaxo, die ihr am nächsten Morgen mit Hilfe von Professor Neroli untersuchen könnt. Je länger ihr schläft, desto mehr Pokémon tauchen auf.

Pokémon Sleep wurde 2019 angekündigt und sollte ursprünglich 2020 erscheinen, weshalb zwischenzeitlich Gerüchte über eine Einstellung der Entwicklung kursierten. Entwickelt wird das Spiel vom japanischen Studio Select Button mit Unterstützung von Niantic, dem Entwickler von Pokémon Go.