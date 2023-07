GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 27/2023 und Ausblick auf KW 28/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 27: Rückblick von Montag, 3. Juli, bis Sonntag, 9. Juli 2023

Spiele-Checks

Age of Empires 2 - Definitive Edition: Return of Rome (zum Spiele-Check)

In dieser Woche lag der Schwerpunkt auf anderen User-Inhalten, aber ein Spiele-Check hat es immerhin auch in den Rückblick geschafft. In seinem Strategie-Check hat sich Vampiro intensiv mit dem Age of Empires 2 Definitive Edition-DLC Return of Rome beschäftigt: "Fulminante Rückkehr der Römer und aller AoE1-Völker sowie der Römer als neues Volk für AoE2, die Besitzern der Age of Empires 2 Definitive Edition zahlreiche Stunden Spielspaß bescheren kann."

User-Artikel

Mission Critical (zum User-Artikel)

Classic-Adventure-Experte Jürgen zieht es durch und ist mittlerweile beim achten Teil seiner Legend Entertainment-Serie angekommen. Wie gewohnt, konntet ihr in seinem User-Artikel so ziemlich alles Wissenswerte über Mission Critical erfahren. Trotz fehlender Dialoge und leeren Kulissen war er von diesem Point-and-Click-Adventure recht angetan: "Ein klarer Daumen nach oben für jeden, der gerne puzzelt."



Auch Nischenliebhaber setzte eine Serie fort. Im siebten Teil der "Fangames" ging es um den etwas anderen Tetris -Klon Sandtrix , der das Spielprinzip des Originals auf gewisse Art auf den Kopf stellt. Sein Fazit: "Ich bin auf jeden Fall begeistert und gespannt, ob und wie das Spiel noch weiterentwickelt wird."



Im User-Artikel zum deutschen Rollenspiel-Klassiker Gothic teilte CharlieDerRunkle seine Erinnerungen an seine Erlebnisse innerhalb der Barriere mit euch und hatte einen diebischen Spaß daran, seinen Text mit zu Gothic passenden Kraftausdrücken zu verfeinern. In diesem Sinne: "Willkommen in der Minenkolonie, Arschloch!"



Im vierten (!) User-Artikel dieser Woche wagte Mo von Wimate einen Blick über den Tellerrand und versuchte, euch sein Geocaching-Hobby näherzubringen. Zu diesem Zweck stellte er euch das GPS-Spiel Monkey Island - Teil 1: Die drei Prüfungen vor und erklärte euch, was euch auf dieser Reise erwartet.

Vermischtes

Rund um GamersGlobal: Kurztests ohne User-Wertung

In dieser Woche gab sich GG-Urgestein und Level-31-Ober-Archivar Claus die Ehre. Und er möchte eure User-Wertungen zu GG-Kurztests! Schaut in die News und lasst es euch von ihm persönlich erklären.



Auch hier sind eure User-Wertungen gewünscht. Schaut doch einmal in die News und prüft, ob ihr Spiele aus dieser Liste gespielt habt und bewerten könnt. Fun Fact: Claus verriet, dass er diese Informationen aus einer privaten Excelliste zieht, die er über ein halbes Jahr hinweg angelegt hat. Also wer weiß, welche Informationen er über EUCH gesammelt hat? Also tut ihm lieber den Gefallen...



Mit einem echten GG-User-Klassiker läutete Necromanus die Lesetipps für diesen Monat ein. Auf euch warten sechs Artikel, eine Videokanal-Empfehlung sowie ein Video, dass die Frage stellt "Das Steam Deck 2023 | Lohnt sich das noch?". Meine Meinung dazu: Das Steam Deck ist die beste Hardware-Anschaffung, die ich je gemacht habe und wird mich noch jahrelang begleiten.



Nach Nischenliebhaber NES-Top-50-Galerie folgte nun folgerichtig die Galerie+ seiner Top 50 zum Super NES. Während die NES-Liste ausschließlich aus Kindheitserinnerungen bestand, besteht die SNES-Liste sowohl aus Spielen, die er als Kind gemocht, als auch aus Spielen, die er als Erwachsener kennen- und schätzen gelernt hat.

Ausblick auf KW 27

Bei den Spiele-Checks könnte es in der nächsten Woche zu einem Novum kommen, denn LRod s Check könnte möglicherweise mit einem zweiten Fazit eines anderen Users ergänzt werden. Wir werden sehen, ob der dann aus dem Urlaub zurückgekehrte GG-Check-Meister diese Idee durchwinkt. Ach ja, und wahrscheinlich gibt es wieder einen Strategie-Check von Vampiro. Muss ich das eigentlich noch erwähnen oder sollte zukünftig nur noch Bescheid geben, wenn es KEINEN Strategie-Check von Vampiro gibt?



Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!