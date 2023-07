Sonic-Mitschöpfer wegen Insiderhandels verurteilt

Switch 360 XOne Xbox X PS3 PS4 PS5 Wii DS 3DS PSP iOS Android andere

Bildquelle: Twitter (@nakayuji)

Yuji Naka, einer der Schöpfer der Sonic the Hedgehog-Serie und langjähriger Leiter des Sonic-Teams bei Sega, wurde des Insiderhandels für schuldig befunden. Naka wechselte 2018 von Sega zu Square Enix, wo er für das gefloppte Balan Wonderworld verantwortlich war. Während seiner Zeit dort, kaufte er Anteile am japanischen Entwicklerstudio Aiming, mit dem Square Enix an einem mobilen Ableger von Dragon Quest arbeitete. Dies geschah, bevor die Beteiligung von Aiming öffentlich bekannt wurde, was zu seiner ersten Verhaftung im November 2022 führte. Eine zweite Verhaftung erfolgte im Dezember 2022, nachdem bekannt geworden war, dass Naka auch 144 Millionen Yen in den Mobile-Entwickler ATeam investiert hatte, bevor dessen Titel Final Fantasy 7 - The First Soldier angekündigt wurde.

Naka legte ein Geständnis ab und wurde am 7. Juli 2023 neben einer Geldstrafe in Höhe von 172,5 Millionen Yen (rund 1,1 Millionen Euro) zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt, welche für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.