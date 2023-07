An English Haunting: Erstes Teaser-Video zum kommenden Spuk-Adventure

PC

Postmodern Adventures haben sich vom Geheimtipp (Billy Masters Was Right) zu einer festen Größe (Nightmare Frames) im Indie-Adventure-Bereich gemausert. Die Zahl ihrer gewonnenen AGS-Awards steigt mit jedem Spiel, das sie veröffentlichen. Umso gespannter dürften Adventure-Fans auf An English Haunting sein, dem kommenden Werk des spanischen Studios. In der neuesten Ausgabe der AGS-Highlights plauderte der Indie-Entwickler ein wenig aus dem Nähkästchen und verriet, was euch in dem übernatürlichen Geister-Abenteuer erwarten wird.

Mittlerweile ist auch die entsprechende Steam-Seite und der erste, unter dieser News eingebundene, Teaser-Trailer online. Darin könnt ihr euch ein Bild von der Pixel-Kunst, der Musikuntermalung sowie des Spukhaus-Settings machen. Mit Geistererscheinungen wird im Spiel offenbar nicht gegeizt.

An English Haunting hat derzeit noch keinen Releasetermin und wird voraussichtlich ausschließlich in englischer Sprache für PC erscheinen.