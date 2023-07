Beyond Good & Evil 2: Creative Director unerwartet verstorben

PC XOne PS4

Emile Morel, Creative Director von Beyond Good & Evil 2, langjähriger Spieldesigner und Entwickler-Veteran bei Ubisoft ist im Alter von gerade mal 40 Jahren unerwartet verstorben. Zur Todesursache gibt es aktuell noch keine Informationen. Auch liegt noch keine offizielle Stellungnahme von Ubisoft vor.

Morel begann seine Karriere 2009 beim französischen Spieleentwickler und Publisher Ubisoft und war als kreativer Kopf an erfolgreichen Titeln wie Rayman Legends, Rayman Fiesta Run und Die Abenteuer von Tim und Struppi - Das Geheimnis der Einhorn beteiligt. Vor seiner 14 Jahre dauernden Anstellung bei Ubisoft war er als Spieldesigner bei Eden Games für Alone in the Dark (2008) verantwortlich und an der Entwicklung von Test Drive Unlimited 2 beteiligt. Erst Anfang dieses Jahres übernahm er den Posten des Creative Director im Entwicklerteam von Beyond Good & Evil 2, nachdem die französische Arbeitsaufsichtsbehörde (Inspection du Travail) eine Untersuchung bei Ubisoft Montpellier eingeleitet hatte.

Zahlreiche Kollegen bei Ubisoft bekundeten ihre Trauer öffentlich, darunter auch der zuständige Produzent von BG&E2, Greg Hermittant, der auf LinkedIn schrieb:

Ruhe in Frieden mein lieber Emile Morel. Du warst ein großartiger und freundlicher Partner während dieser ganzen Jahre bei Ubisoft. Ich bin dankbar, dass ich mit dir an so vielen Projekten zusammenarbeiten durfte. Sogar in den schwierigsten Zeiten warst du immer ein positiver und hilfsbereiter Mensch mit deinem wundervoll positiven Geist. Aber das wichtigste sind die wunderbaren Momente, die wir zusammen hatten. Rayman Legends ist unzweifelhaft meine Lieblingserinnerung. Ich werde unsere persönlichen Scherze und Imitationen vermissen. Du wirst Beyond Good & Evil nicht erleben, aber sei dir sicher, dass wir deine Arbeit fortsetzen werden. Gute Reise, Space Pirate!

Inwiefern sich der tragische Fall auf die Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 auswirken wird, zumal der Titel bereits seit Jahren unter erschwerten Entwicklungsbedingungen zu leiden hat, lässt sich aktuell nur schwer sagen. Vor knapp drei Jahren hatte auch schon Michel Ancel, Schöpfer und Lead Designer der Reihe das Studio verlassen. Im Herbst letzten Jahres hatte die Entwicklungszeit von BG&E2 den Rekord von Duke Nukem Forever bereits geknackt.