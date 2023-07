PM: 8 Gründe, warum Wanderer: The Fragments of Fate das Zeitreise-Abenteuer für PS VR2 neu erfindet. (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Schnallt euch an, Zeitreisende, denn hier kommen mehr aufregende Infos zu Wanderer: The Fragments of Fate!

Die Technologie der PS VR2 in Kombination mit der Leistung der PS5 haben es uns ermöglicht, einige mutige, aufregende neue Ideen umzusetzen, die für eine erhöhte Spielerpräsenz, lebensechtere Interaktionen und üppigere Welten zum Erkunden sorgen. Sehen wir uns diese Features einmal genauer an.

Wanderer: The Fragments of Fate hat ein erstaunliches Grafik-Makeover erhalten. Komplett überarbeitete Grafiken für die PlayStation VR2 bescheren uns markantere und schönere Welten, die für atemberaubende Aussichten sorgen. Dazu gehören ein brandneues Beleuchtungssystem sowie die Generalüberholung all unserer NPCs, die wir liebevoll neu erschaffen und realistischer gestaltet haben, sodass sie besser als je zuvor aussehen!

Ganzkörper-Avatare der Spitzenklasse ermöglichen es euch, Charaktere durch die Zeiten hinweg zu verkörpern – so seht ihr euch zum ersten Mal mit deren Äußerem. Wir haben ein hypermodernes Spieler-Avatarsystem entwickelt, das nicht nur Hand- und Kopfbewegungen darstellt, sondern dank der neuen Blickerfassung der PS VR2 sogar die von Augen und Augenlidern. Außerdem haben wir ein KI-System eingeführt, das eure Beine auf den jeweiligen Kontext reagieren lässt, in dem ihr euch befindet, und die erforderliche Bewegung darstellt (klettern, hängen, fallen, lehnen, ducken usw.). Spieleravatare besitzen jetzt physikbasierte „Stärke“. Diese wird durch unser neues „Physik-Interaktionsframework“ ermöglicht und sorgt für Abwechslung hinsichtlich der Körperkraft der Spieleravatare, während sie mit ihrer virtuellen Umgebung interagieren.

So entstehen nicht nur immersivere und besser funktionierende Charaktere, sondern sie sehen auch viel schöner aus, weil wir uns eines maßgeschneiderten Systems bedienen, das auf die Schönheit von Epics Meta-Menschen zurückgreift.

Unser brandneues physikbasiertes Platforming bringt das Action/Abenteuer-Genre in Schwung. Spieler können jetzt auf ganz neue Art und Weise mit unseren Welten interagieren. Schwimmt, springt, schleicht, klettert, rutscht und schwingt euch in echter Abenteurer-Manier durch vielseitige Welten. Das System ist komplett physikbasiert – keine fummeligen erzwungenen Übergänge und keine vorgegebene Linie. Es gibt nur dich und die Welt. Die Freiheit, die dadurch ermöglicht wird, vermittelt Spielern das Gefühl, viel furchtloser und abenteuerlustiger agieren zu können.

Gestützt von der Unreal Engine 5 gewährt Wanderer: The Fragments of Fate einen innovativen neuen Ausblick auf die Spielphysik. Wir haben ein neues System erschaffen, das beim Ergreifen von Gegenständen Masse und Geschwindigkeit der realen Welt simuliert. Alles basiert auf dem Spieleravatar und dessen Stärken. Dank der Haptik der adaptiven Trigger, des Headsets und Controllers der PS VR2 wirkt alles noch realistischer. Wir haben sogar ein neues Kopf-Haptiksystem, das sich an der Umgebung orientiert. Wir können es kaum erwarten, es euch vorzustellen.

Ein völlig neues Kampfsystem wurde rund um neue Waffen, Munition und Gegner konzipiert, sodass Spieler nun in verschiedenen Kampfsituationen viel kreativer vorgehen können. Es liegt an euch, wie viel (oder wenig) Action ihr erlebt – euch erwarten ganz neue Handlungsspielräume.

Die Welten von Wanderer haben sich an die Veränderungen der Spielermobilität angepasst und bieten jetzt viel mehr Möglichkeiten, größere Gebiete zu erkunden und Überraschungen zu entdecken, während ihr durch die Zeit reist.

Mit Wanderer: The Fragments of Fate kommen außerdem drei aufregende neue Level hinzu, die unsere bestehenden Welten erweitern und massig neue Inhalte bieten, die zu langen Erkundungstouren weitläufiger Welten einladen. Darüber hinaus haben wir die Beständigkeit zwischen Leveln überarbeitet, um für verbesserte Kontinuität beim Reisen durch die Zeit zu sorgen – damit Spieler beim Verlassen und Zurückkehren in eine „Time Era“ (Welt) alles so vorfinden, wie sie es zurückgelassen haben. Das betrifft Objekte, Action … einfach alles!

Sogar Samuel (euer vertrauter Uhr-Gefährte) wurde überarbeitet. Mit neuer Benutzeroberfläche, Lagersystem, Zeitreise-Upgrade und einem genialen neuen Feature – dem Echo Diviner, der es dir erlaubt, verlorene Gegenstände zu lokalisieren –, ist Samuel wertvoller denn je.

Wanderer: The Fragments of Fate ist umfangreicher, immersiver, schöner, actiongeladener und bietet noch mehr Abenteuer. Es ist ein Spiel, das die Möglichkeiten der nächsten VR-Generation voll ausschöpft.