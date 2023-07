Teaser Zur Feier der 200. Ausgabe dieses Premium-Formats haben wir keine Kosten, Mühen oder Terminanbahnungen gescheut und die Original-Crew aus dem März 2019 erneut vor den Mikrofonen versammelt.

Größere runde Zahlen haben immer etwas, zeugen sie doch zumindest von einem: Fleiß und Durchhaltevermögen! Ob es diese 200. Folge des Wochenschluss-Podcasts ist oder die Anfang September anstehende 500. Folge des MoMoCa: Wir haben angefangen und nicht aufgehört, und das ergibt dann ein Jubiläum. Wer noch mal in den allerersten WoSchCa reinhören will, kann das gerne tun.

Zur Feier dieser 200. Folge haben sich die WoSchCa-Gründungsväter Christoph Vent (bei GamersGlobal von 2012 bis 2019), Dennis Hilla (2017-2022) und Jörg Langer (2009 ff) versammelt, um sich auszutauschen über das, was war*, das, was ist** und das, was sein wird***. Hier die zugehörige Timeline: