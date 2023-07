Diablo 4: Season of the Malignant startet am 20. Juli 2023

PC XOne Xbox X PS4 PS5

In einem Live-Stream am 6. Juli 2023 hat Blizzard das Startdatum der ersten Season sowie weitere neue Inhalte für das Hack and Slay Diablo 4 (zum Test) bekannt gegeben. Das englischsprachige Diablo Developer Update könnt ihr euch bei YouTube anschauen. Los mit Neuigkeiten zu Diablo 4 geht es ungefähr ab Minute 52, zuerst gibt es nämlich eine 30-minütige Warteschleife und Ankündigungen zu Diablo Immortal (zum Test).

Die "Season of the Malignant" – auf deutsch: Saison der Entartungen – startet am 20. Juli 2023. Um teilnehmen zu können, müsst ihr mit mindestens einem Charakter die Kampagne des Hauptspiels abgeschlossen haben und natürlich einen neuen Charakter anlegen. Die Season fügt Diablo 4 eine neue Questreihe mit sieben Kapiteln, weitere legendäre Aspekte und Gegenstände hinzu. Als neues Feature erwarten euch die "Malignant Tunnel". Hierbei handelt es sich um Dungeons mit besonders schweren Gegnern, an deren Ende ihr euch einem neuen Boss, Varshan dem Verzehrten, stellt. Enthalten ist auch eine Saisonreise, dieses System kennen Diablo 3-Season-Spieler bereits. Nach Absolvieren eines jeden Kapitels der Saisonreise erhaltet ihr unterschiedliche Belohnungen, wie neue legendäre Aspekte oder "schmückende" Spielertitel.

Bei all euren Ingame-Aktivitäten verdient ihr euch eine Währung namens Gunst. Diese nutzt ihr, um im Battle Pass weitere Ränge freizuschalten. Dadurch erhaltet ihr unter anderem "Saisonale Segen". Diese sind gleichbedeutend mit spielerischen Vorteilen, zum Beispiel gewähren sie euren Charakteren eine höhere EXP-Ausbeute. Die kostenlose Version des Battle Pass besteht aus 27 Stufen und ist jedem Diablo 4-Spieler zugänglich. Zahlt ihr eine – noch unbekannte – Summe Echtgeld, erwerbt ihr den Premium-Battle-Pass. Dieser beinhaltet 90 Stufen sowie kosmetische Items. Ihr wollt gleich die ersten 20 Stufen überspringen und noch ein weiteres Emote besitzen? Dafür bietet Blizzard den teureren "beschleunigten Battle Pass" an. Die verschiedenen Preise wurden jedoch noch nicht verraten.

Weitere Informationen zu den Inhalten der Season und dem Battle Pass erhaltet ihr auf der offiziellen Blizzard-Seite. Am Ende dieser News könnt ihr euch den Ankündigungstrailer zur Season of the Malignant ansehen.