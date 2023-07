THQ Nordic: Keine Teilnahme an der Gamescom 2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie THQ auf seiner Webseite mitteilt, wird der Publisher in diesem Jahr weder im Publikums- noch im Fachbesucherbereich der Gamescom 2023 vertreten sein. Zur Begründung wird lediglich angemerkt, dass THQ in diesem Jahr an keinen großen Veranstaltungen mehr teilnehmen möchte. Kurz vor der Gamescom wird es jedoch einen Showcase geben, in dem neue Spiele vorgestellt werden sollen, den Link dazu findet ihr bei den Quellenangaben direkt hier drunter.

Ein wichtiger THQ-Titel, der letztes Jahr erstmals gezeigt wurde auf der Gamescom, wird übrigens in wenigen Tagen erscheinen, und natürlich bei uns entsprechend seiner Wichtigkeit behandelt werden: Jagged Alliance 3.