Rund um GamersGlobal: Redaktionelle Tests ohne User-Wertung

Also, wissen Se', Nee!

"Mit 62 Zeilen, da fängt das Leben an, mit 62 Chancen, da hat man Spaß daran."

Ja, wir reden erneut über das höchste Vorrecht der GamersGlobal-Userschaft: wir dürfen für in der GamersGlobal-Datenbank gelistete Spiele eine persönliche Wertung abgeben. Diese sogenannten Userwertungen werden dann anschließend für alle sichtbar kummuliert am Spielesteckbrief angezeigt.

Heute widmen wir uns den Spielen, welche auf Gamersglobal entweder einen regulären Test oder gar einen Test+ erhalten haben, und seitdem hoffnungsfroh auf ihre erste User-Wertung warten.

Spannt also diese armen 62 Spiele nicht länger auf die Folter, sondern gebt euren Herzen einen Ruck und euren Fingern Klickbefehle, und pflegt eure Userwertungen am Spielesteckbrief ein. Damit schließt ihr die hier aufgezeigten Lücken, so dass Interessierte neben der redaktionellen Wertung eine zusätzliche Information vorfinden. Und wer weiß, vielleicht bleibt ihr noch bei dem einen oder anderen interessanten Testbericht hängen.



PS:

Wusstet ihr eigentlich schon, dass es