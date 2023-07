PM: PixelJunk Eden 2 schwingt sich auf PlayStation 5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Leute, hier ist Dylan Cuthbert von Q-Games und ich freue mich darüber, euch endlich verraten zu können, dass PixelJunk Eden 2 für PlayStation 5 und 4 erscheinen wird!

Dieses Jahr feiert die PixelJunk-Reihe ihren 15. Geburtstag: Unser erstes Spiel erschien im Jahr 2007 auf PlayStation 3. Wir lassen es zu diesem Anlass so richtig krachen und veröffentlichen am 27. Juli unseren Party-Brawler PixelJunk Scrappers Deluxe für PlayStation und im späteren Verlauf des Jahres wie gesagt PixelJunk Eden 2. Es wird also ein super Jahr für PixelJunk-Fans!

Falls ihr euch noch nicht mit der „PixelJunk Eden“-Reihe auskennt, möchte ich euch kurz die bezaubernde Welt vorstellen, die wir erschaffen haben. Die Welt von Eden wurde von Baiyon erschaffen, dem Director des Spiels sowie gefeierten Multimedia-Komponisten, und ist eine Entdeckungsreise über das Leben, die Farben und den Klang. Riesige Gärten verbergen Geheimnisse in seltsamen Pflanzenwesen und die Welt um euch herum verändert sich abhängig von deinen Entscheidungen. Die Gärten erweitern sich, wachsen und verändern sich visuell, je weiter ihr auf der Suche nach Pollen und versteckten Schätzen in ihre Tiefen vordringt.

Vor über 10 Jahren erschien PixelJunk Eden erstmals für PlayStation und wir haben uns viel Mühe gegeben, um für die PS5 ein brandneues Spielerlebnis mit dieser Fortsetzung des beliebten Originals zu erschaffen. PixelJunk Eden 2 bietet euch neue Grimps, Gärten, Features und Spices, um das Gameplay zu verbessern und euch die ultimative Spielerfahrung zu ermöglichen. Schaut euch auf jeden Fall den brandneuen Trailer von heute an, damit ihr schon mal einen Vorgeschmack auf alle Neuerungen bekommt!

Springt, dreht und schwingt euch bei der Erkundung jedes Levels und seht, wie die Landschaft sich beim Spielen um euch herum verändert und wandelt. Dabei schaltet ihr neue Fähigkeiten frei und lernt unterschiedliche Grimps mit ihren eigenen Persönlichkeiten und Fähigkeiten kennen, sodass ihr nie wisst, auf wen ihr als Nächstes trefft.

Ihr könnt als über 20 verschiedene Grimps spielen und aus 40 Spices auswählen, um Hunderte Anfangskombinationen zu erstellen, die euch alle ein ganz eigenes Spielerlebnis bieten. Bei den Grimp-Fähigkeiten gibt es alles von unbegrenzten Sprungfähigkeiten bis hin zu verbessertem Pollensammeln. Wenn diese Fähigkeiten mit den einmalig benutzbaren Spices kombiniert werden, kommt dabei ein Abenteuer heraus, das ihr ganz noch Belieben gestalten könnt. Diese große Vielfalt an Hintergründen, Grimps und Blüten wird auf hypnotische Weise von dem umwerfenden Elektro-Soundtrack begleitet.

Die PlayStation 5 hat es uns erlaubt, die Spielwelt in wunderschönem 4K glänzen zu lassen, und mit dem DualSense Wireless-Controller konnten wir eine neue und immersive Steuerung umsetzen. Wir freuen uns schon darauf, dass ihr sie ausprobiert.

In PixelJunk Eden 2 reagiert die DualSense-Leuchtleiste auf Veränderungen im aktuellen Level, sodass du für jede einzigartige Umgebung deine eigene persönliche Lichtshow bekommst. Und das Erkunden der Welt von Eden hat sich dank ausführlicher Nutzung der einzigartigen Vibrationsmöglichkeiten des Controllers noch nie besser angefühlt, weil jede Bewegung und jeder Sprung von immersivem haptischen Feedback begleitet werden. Außerdem haben wir den Gyro-Sensor für präzise Steuerung benutzt, und beim Sammeln von Pollen wirst du mit dynamischen Vibrationen belohnt, um deine Erfolge zu verdeutlichen.

Die Rückkehr von PixelJunk Eden zur PlayStation ist ein wichtiger Moment für uns und wir alle bei Q-Games hoffen sehr, dass ihr mit uns in die Gärten von PixelJunk Eden 2 zurückkehren werdet! Ihr könnt das Spiel ab sofort im PlayStation Store eurer Wunschliste hinzufügen und wir werden schon bald mehr Details mit euch teilen vor der Veröffentlichung auf PlayStation Store 5 und 4 im späteren Verlauf des Jahres.