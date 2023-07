Terrascape: Neues "Summer-Update" erweitert den Puzzle & Aufbau-Titel

PC

Der im April 2023 im Early Access gestartete strategische Puzzle & Aufbau-Titel Terrascape (zum EA-Spiele-Check) vom deutschen Entwickler Bitfall Studios wurde kürzlich mit dem "Summer-Update" inhaltlich erweitert. Neben neuen Puzzle-Terras, Verbesserungen an der GUI und Optik und zusätzlichen Achievements wurden des Weiteren frische Kartendecks und neue Gebäude-Komplexe ins Spiel inkludiert, welche die Tüfteleien um einiges abwechslungsreicher gestalten sollen.

In Terrascape errichtet ihr auf Hexfeld-Karten eure Wunschstadt, in dem ihr mit ersten Kartendecks eine Auswahl an Gebäuden und Infrastruktur in die Landschaft setzt und dafür Punkte erhaltet. Erreicht ihr durch das geschickte Platzieren die geforderten Punktezahlen, werden wie in Islanders (zum User-Artikel) neue Karten-Pakete und Gebäude als zusätzliche Bau-Optionen freigeschaltet. Terrascape wurde von den Bitmap Studios mit einem optisch ansprechenden Brettspiel-Look versehen, wie in Dorfromantik (zum GG-Kurztest) könnt ihr die 3D-Ansicht frei drehen und auch raus- oder reinzoomen.

Den vom Entwicklerstudio veröffentlichten "Summer Update"-Trailer, der auf einige der Neuerungen eingeht, haben wir für euch direkt unter der News zum Abruf bereitgestellt. Das komplette Change-Log des Updates könnt ihr übrigens hier nachlesen.

Terrascape ist auf Steam (momentan vergünstigt für 9,74 Euro) und GOG.com (regulär für 12,99 Euro) im Early Access erhältlich und soll laut der aktuellen Roadmap nach den Releases von weiteren EA-Milestones im ersten Quartal 2024 für den PC final erscheinen.