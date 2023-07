PM: Warzone Elimination Challenge: Mitmachen und exklusive Belohnungen erhalten (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ihr wisst, was ihr zum Überleben in Call of Duty: Warzone 2.0 braucht und wollt euch mit Spielern aus aller Welt verbünden? Dann ist die Warzone Elimination Challenge genau das Richtige für euch, um euer Können unter Beweis zu stellen! Meldet euch jetzt an, meistert die Herausforderungen vom 5. bis 11. Juli 2023 und sammelt exklusive digitale Belohnungen ein, die ihr sonst nirgendwo bekommen könnt..

Insgesamt gibt es drei Challenges:

1. Challenge: Erreicht 5 Eliminations im Spiel.

2. Challenge: Schafft 50 Eliminations im Spiel, wobei die fünf Eliminations aus der ersten Challenge mitgezählt werden.

3. Community Challenge: Erreichen alle teilnehmenden Spieler gemeinsam 20 Millionen Eliminations, ist die Herausforderung bestanden. Am besten sagt ihr euren Freunden Bescheid, damit sie auch mitmachen können. Je mehr Spieler teilnehmen, desto höher ist die Chance, dass die Challenge gemeistert wird.

Bitte beachtet: Angerechnet werden alle Eliminations in Battle Royale- sowie im Wiederbelebungs-Modus. Modi wie DMZ oder Ranked zählen nicht für das Erreichen der Ziele.

Habt ihr die erste Challenge gemeistert, bekommt ihr eine exklusive Visitenkarte und ein Emblem.

Nach Abschluss der zweiten Challenge erhaltet ihr zur Belohnung 60 Minuten Doppel Rang XP und 60 Minuten Doppel Waffen XP.

Wird die Community-Challenge bestanden, bekommt jeder Teilnehmer eine weitere exklusive Visitenkarte und ein Emblem.

Um an der Challenge teilnehmen zu können, müsst ihr euer PSN- und Call of Duty-Konto verknüpfen und das Teilen von Daten in den Privatsphäre-Einstellungen eures COD-Profils zulassen.

Worauf wartet ihr noch? Meldet euch gleich an und macht bei der Warzone Elimination Challenge mit!