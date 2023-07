TGS 2023: Liste der Aussteller / Ticketverkauf startet im Juli

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Für die Tokyo Game Show 2023 hat die Messeleitung heute eine lange Liste mit Ausstellern veröffentlicht. Diese umfasst Stand heute 649 Einträge, wobei es sich bei knapp zwei Dritteln davon um japanische Firmen handelt. Wir erblicken auf der Liste bekannte Namen wie Microsoft, Konami und Square Enix. Sony wird nur mit einem Stand auf der Indie-Fläche vertreten sein, Nintendo ausschließlich im Business-Bereich.

Mit der weitestgehenden Aufhebung der Corona-Beschränkungen plant die Veranstaltungsleitung dieses Jahr wieder eine etwas größere Messe, bei der es erstmals seit vier Jahren wieder familienfreundliche Segmente für Kinder unter zwölf Jahren geben soll. Damit soll das Makuhari-Messegelände dieses Jahr wieder vollständig genutzt werden.

Aus der heutigen Pressemitteilung geht auch hervor, dass der Ticketverkauf für Menschen in Japan und Mitglieder des TGS Supporters Club am kommenden Samstag beginnen soll, für internationale Besucher am 26. Juli. Die Tokyo Game Show wird vom 21. bis 24. September stattfinden, wobei die ersten beiden Tage nur für Fachbesucher bestimmt sind.