Cities - Skylines 2: Personen- und Güterverkehr im Video vorgestellt

PC Xbox X PS5

Erst vor wenigen Tagen haben die Entwickler von Cities - Skylines 2 diverse Details zu den neuen Straßenwerkzeugen sowie zur Straßenverkehrs-KI in entsprechenden Videos vorgestellt. Nun wurden weitere Informationen zu dem kommenden Städtebauspiel preisgegeben, diesmal zum Personen- und Güterverkehr.

In dem gut vier Minuten langen (englischsprachigen) Video, das ihr am Ende dieser News eingebettet vorfindet, werden euch die verfügbaren Transportmöglichkeiten inklusive ihrer Vor- und Nachteile vorgestellt. Für den Personenverkehr werden euch Taxen, Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen, Züge, Schiffe und Flugzeuge zur Verfügung stehen. Güter lassen sich ebenfalls auf dem Schienen-, See- oder Luftweg befördern.

Je nach gewähltem Verkehrsmittel müsst ihr eigene Routen und Strecken anlegen. Für beziehungsweise gegen die Nutzung einer bestimmten Beförderungsart sprechen außerdem ihre Anschaffungskosten, das Transportvolumen, die Transportkosten und die Beförderungsgeschwindigkeit. Je größer eure Stadt wird, desto herausfordernder soll es werden, den bestmöglichen Einsatz all dieser Transportmöglichkeiten zu planen und umzusetzen.

Bereits am 24. Oktober könnt ihr euch selbst an dieser Aufgabe versuchen, denn dann soll Cities - Skylines 2 erscheinen.