PM: Scorn creeps on to PlayStation 5 later this year (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Grüße an alle! Ich bin Jovan, Technical Artist bei Ebb Software. Das gesamte Team hatte Freude daran, euch albtraumhafte Erlebnisse zu bieten, die euch vollständig in eine düstere Welt eintauchen lassen. Und heute freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass unser erstes Spiel, Scorn, später in diesem Jahr für Playstation 5 erscheinen wird.

Viele von euch hier sind möglicherweise neu bei Scorn. Für diejenigen, die mit dem Spiel weniger vertraut sind: Ihr werdet ein schreckliches Abenteuer wie kein anderes erleben. Gefangen und gestrandet in einer seltsamen biomechanischen Welt müsst ihr euch euren Weg durch eine verfallende Zivilisation bahnen, die jetzt von verdrehten und grotesken Kreaturen bewohnt wird. Während ihr im Spiel verschiedene Waffen einsetzen könnt, ist Scorn kein Shooter und jede Begegnung kann schnell tödlich enden. Munition und Leben sind knapp und euer Verstand wird euch oft raten, direkte Konfrontationen zu vermeiden. Um durch dieses faszinierende Labyrinth voranzukommen, müssen ihr stattdessen verlassene Geräte wiederbeleben und aktivieren, die teils Maschine, teils Fleisch und alles Horror sind.

Wir vergleichen es gerne mit der Erfahrung eines Albtraums. Am häufigsten werden Albträume als starke subjektive Erfahrungen beschrieben, die äußerst belastend und beängstigend sein können, beim Träumer emotionale Reaktionen hervorrufen und Gefühle von Angst, Unruhe und Schrecken hervorrufen. Scorn versucht seinen Spielern diese Emotionen auf sehr subtile Weise durch eine düstere Atmosphäre und seine düsteren Gänge zu vermitteln.

Während wir das Spiel für PlayStation 5 entwickelten, hatten wir endlich die Gelegenheit, das Potenzial des DualSense Wireless-Controllers zu nutzen, um euch noch tiefer in diese verdrehte Welt einzutauchen und das synästhetische Erlebnis von Scorn zu erweitern. Es ermöglicht uns, das Eintauchen des Spielers zu vertiefen und die ganze Welt auf eine neue Art „atmen“ zu lassen. Da es im Spiel keine gesprochenen Dialoge gibt, haben wir großen Wert auf das Geschichtenerzählen in der Umgebung gelegt, sodass Haptik eine großartige Ergänzung zu diesem besonderen audiovisuellen Erlebnis darstellt.

Der Hauptcharakter des Spiels interagiert mit der Welt hauptsächlich mithilfe seiner Hände. Die meisten dieser Interaktionen sind auch für die Figur schmerzhaft. Hier kommt die Haptik ins Spiel. Die Bilder, die den Augen des Spielers geboten werden, sind an sich schon schmerzhaft, aber wir wollten dieses Gefühl verstärken, indem wir den Händen, die den Controller halten, ein Gefühl vermitteln. Spieler können auch die Richtung der Haptik spüren (linke oder rechte Hand), was das Erlebnis noch weiter steigert.

Von der kleinsten Interaktion, wie dem Spüren des leisen Rumpelns eines organischen Head-Mounted-Displays, bis hin zu Situationen, in denen Spieler sich in schlimmen und gefährlichen Begegnungen befinden, steigert die Haptik des DualSense-Controllers das Gefühl des Eintauchens, indem sie die Intensität der Vibration entsprechend ausgleicht -Spielgeräusche.

Wir haben auch die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers immersiv genutzt, wenn der Spieler zum Überleben Werkzeuge und Waffen verwenden muss. Jede Waffe oder jedes Werkzeug hat ein subtiles, aber unterschiedliches Gewichtsgefühl. Beispielsweise verfügt das kolbenartige Nahkampfwerkzeug, das zum Bedienen verschiedener Geräte und gelegentlich bei verzweifelten Selbstverteidigungsversuchen verwendet wird, über einen spezifischen Widerstand im Auslöser, der zusammen mit der Haptik den gewünschten Effekt verstärkt.

Die Lichtleiste des DualSense-Controllers stellt die Gesundheit des Spielers dar und ändert in geeigneten Situationen die Farbe. Es ist eine kleine Ergänzung zum ansonsten sehr minimalistischen HUD in Scorn. Die Idee ist, dass ein Spieler während des Spiels sofort Informationen über seinen HP-Status erhalten kann.

Das Ausbalancieren der Funktionen des DualSense-Controllers war keine leichte Aufgabe, aber mit der Koordination zwischen den TechArt-, Programmierungs- und Audio-Teams haben wir es erfolgreich geschafft und etwas Besonderes für PlayStation 5-Spieler geschaffen.

Wir sind außerdem sehr stolz, bekannt geben zu können, dass aufgrund der großen Nachfrage gleichzeitig mit der digitalen Version auch eine physische Version des Spiels erhältlich sein wird, einschließlich eines digitalen Artbooks, einer digitalen Version des von Aethek & Lustmord komponierten Original-Soundtracks und mehr erhältlich bei ausgewählten Händlern, ein exklusives SteelBook:

Wir können es kaum erwarten, dass alle PlayStation-Fans später in diesem Jahr in unsere faszinierende Welt eintauchen können. Bleibt dran für weitere Informationen!