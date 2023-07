Homebrew Games Summer Showcase 2023 – brandneu & retro

andere

Am Donnerstag, den 29. Juni fand der erste Homebrew Games Summer Showcase statt. Es handelt sich um eine Initiative des Spieleentwicklers Matt Hughson, der in den letzten Jahren selbst einige Homebrew Games für ältere Systeme veröffentlichte. Mit dem Showcase möchte er die Sichtbarkeit der Szene erhöhen. Der Showcase umfasst 140 aktuelle sowie kommende Spiele für NES, Game Boy, Mega Drive und etliche weitere Plattformen. Das Video findet ihr am Ende dieser News.

Unter Homebrew Games versteht man neue Spiele für alte Konsolen und Heimcomputer. Diese erscheinen zum Teil als Modul mit Verpackung, sehr oft aber auch nur als ROM-Datei für den Emulator. Diese Dateien werden zum Teil kostenlos, zum Teil auch kostenpflichtig auf Plattformen wie itch.io oder auf den Herstellerseiten angeboten.

Nachfolgend ein paar Spiele, die mir beim Ansehen des Showcase-Streams besonders aufgefallen sind:

Weitere Eindrücke gibt es im nachfolgenden Video. In den Quellen findet ihr zudem ein Google Doc von Matt Hughson mit allen Links zu den einzelnen Entwicklern.