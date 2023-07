Dune – Part Two: Zweiter Trailer zur kommenden Verfilmung erschienen

PC

Wenn es nach dem Regisseur Denis Villeneuve geht, könnten noch weitere Filme aus den Dune-Zyklen des Autors Frank Herbert entstehen. Doch vorerst startet am 2. November 2023 mit Dune – Part Two, die Fortsetzung von Dune in den deutschen Kinos.

Zu Dune – Part Two ist jetzt ein zweiter Trailer erschienen, den ihr euch am Ende dieser News anschauen könnt. Die englischsprachige Version könnt ihr, wie üblich, bei den Quellenangaben anwählen. Die Handlung wird wie folgt beschrieben:

Dune – Part Two erzählt die Geschichte der mythischen Reise von Paul Atreides (Timothée Chalamet), der sich mithilfe von Chani (Zendaya) und den Fremen auf einen Rachefeldzug gegen die Verschwörer begibt, die seine Familie vernichtet haben. Der junge Paul steht vor der Wahl zwischen der Liebe seines Lebens und dem Schicksal des gesamten Universums. Mit allen Mitteln aber muss er versuchen, eine schreckliche Zukunft zu verhindern – eine Zukunft, die niemand außer ihm vorhersehen kann.

In dem Trailer seht ihr erstmals auch einen der Gegenspieler von Paul Atreides in Aktion. Dabei handelt es sich um den Imperator, der von Christopher Walken gespielt wird. Weitere Darsteller sind unter anderen: Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Florence Pugh, Dave Bautista, Stellan Skarsgård und Javier Bardem.