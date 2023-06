PM: Ein detaillierter Einblick in den aufregenden Gralskrieg in Fate/Samurai Remnant (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mein Name ist Ryota Matsushita und ich bin Director bei dem bevorstehenden Action-RPG von KOEI TECMO: Fate/Samurai Remnant.

Die Fate-Reihe erzählt die Geschichte eines Kriegs um den Heiligen Gral, in dem sieben Master zum Kampf um den Heiligen Gral, ein magisches Objekt, das jeden Wunsch erfüllen kann, Servants beschwören– Geister historischer Helden von Ost bis West.

Die ursprüngliche Geschichte erfreute sich als Abenteuerspiel in Japan großer Beliebtheit und wurde seitdem als animierte Fernsehserie und Filmreihe adaptiert. In diesen ebenfalls äußerst populären Werken werden die Geschichten der Charaktere erzählt, deren Schicksal durch den Krieg um den Heiligen Gral beeinflusst wird.

Der neuste Titel dieser Reihe, „Fate/Samurai Remnant“ spielt im Japan des 17. Jahrhunderts und versetzt die Spieler in die Rolle eines Masters, des Samurai Miyamoto Iori, der in einem neuen Krieg um den Heiligen Gral kämpft– das „Waxing Moon Ritual“.

Fate ist eine Reihe, die etwas Kreativität erfordert, wenn man Freunden ihren Reiz erklären will, insbesondere, wenn ihr Spoiler vermeiden wollt, da die Geheimnisse, die der Geschichte ihre Würze verleihen, selbst Teil ihres Charmes sind.

Zunächst sind die Servants nicht unter ihrem wahren Namen bekannt. Der Grund dafür ist, dass jeder Servant eine bekannte historische Persönlichkeit ist, und wenn deren wahre Identität dem Gegner bekannt wäre, könnten Anekdoten ihren Kampfstil und ihre Schwächen verraten.

Ihre Kämpfe werden auch nicht auf ehrliche Weise in einem Kolosseum abgehalten, nachdem das Recht zur Teilnahme den Teilnehmern zu Unrecht nach einer Reihe ungerechter Entwicklungen voller Intrigen und Täuschung genommen wurde.

In Fate/Samurai Remnant wird der Protagonist, Miyamoto Iori gegen seinen Willen in einen solchen Kampf verwickelt. Iori wird mitten in der Nacht in seinem Zuhause von „Rider“, einem Teilnehmer an dem Ritual, überfallen und stirbt beinahe im ersten Kampf. Daraufhin beschwört er einen Servant der Klasse „Saber“.

Spielfortschritt erzielt ihr in Kampf- und Erkundungsabschnitten aus Ioris Perspektive in Begleitung von Saber.

Iori ist ein meisterhafter Schwertkämpfer, der auch Feuermagie einsetzen kann!

Doch selbst mit seinem Schwert und seiner Magie kann Iori den Servants und Monstern nicht das Wasser reichen, die unter dem Einfluss des „Waxing Moon Ritual“ erscheinen (und von denen viele die Form klassischer japanischer Monster annehmen).

Um gegen ihre überwältigende Macht anzukommen, benötigt er enorme Kräfte von seinem Servant.

Mit einem einzigen Schlag kann Saber reihenweise Monster aus dem Weg räumen und gegnerische Servants mit der Macht gewaltiger Wasserströmungen abdrängen.

Saber ist ein egoistisches, freiheitsliebendes Kampfgenie, das euch aus diskreter Entfernung beobachtet, während Iori Gegner bekämpft. Doch wenn ihr in Not seid, wird Saber schnell eingreifen und euch aus der Patsche helfen.

Mitten in einem erbitterten Kampf gegen einen Gegner ruft Saber „Iori, jetzt! Komm her!“ Das ist ein Signal dafür, dass beide zusammenarbeiten, um ihre Techniken zu entfesseln. Indem ihr Sabers Hand nehmt, könnt ihr eine Vielzahl von „Link Strikes“ einsetzen– etwa einen Schlag aus der Luft, der Iori mit einem Wasserstrahl trifft, oder das gemeinsame Reiten auf Sabers Schwert, oder ein gemeinsamer Ansturm auf den Gegner auf einem magischen Jetski.

Diese kombinierten Angriffe können auch ausgelöst werden, wenn Iori Saber um Hilfe bittet.

Diese Techniken, die „Affinity Techniques“ genannt werden, können jederzeit bei Aufbrauchen einer „Affinity Gauge“ durch Befehl-Operationen eingesetzt und in die Kombos integriert werden.

Wie der Name schon andeutet, ist die „Infinity Gauge“ eine Macht, die durch die Verbundenheit (affinity) zwischen Saber und Iori aufgeladen wird, und sie kann nicht nur während ihrer gemeinsamen Kämpfe, sondern auch bei den Erkundungsabschnitten im Spiel angesammelt werden.

Saber verhält sich meistens wie eine unbarmherzige Kampfmaschine, interessiert sich jedoch auch sehr für die unbekannte Kultur und das Leben im Japan des 17. Jahrhunderts. Iori nimmt dabei die Rolle des Tour-Guides ein und stellt alle neuen Sehenswürdigkeiten und Imbissstände vor.

Aber das ist nicht alles, denn in den Städten gibt es auch Katzen und Hunde. Nicht nur sind Haustiere niedlich, bei ihnen können sich die beiden Hauptcharaktere auch heilen.

Ihr benötigt Hilfe mit Fachbegriffen oder der Geschichte von Fate? Dann ist es an der Zeit, den „Crimson Codex“ zu Rate zu ziehen, ein sprechendes magisches Buch, das euch mit Charakteren, historischer Terminologie, Spiel-Tutorials und sogar GPS-Navigation unterstützt, wenn ihr es benötigt.

Fate/Samurai Remnant erscheint am 29. September für PlayStation®4 und PlayStation®5!

Habt ihr das Zeug dazu, im Krieg um den Heiligen Gral“ zu überleben? Ihr werdet nicht für möglich halten, wohin ihre Wünsche Iori und Saber führen!