Steel Division 2: Men of Steel - Update zur kommenden Erweiterung

PC

Eugen Systems hat heute ein update zur kommenden Erweiterung Men of Steel für Steel Division 2 veröffentlicht. Nur noch wenige Einheiten brauchen ein neues Skin, Modelle, Einheitenkarten und die Insignia der Divisionen sind bereits fertiggestellt. Während Elemente wie die Sprachausgabe, wie immer in der Landessprache der Einheiten, oder auch Portraits noch zusammengefügt werden, testet das Strike Team bereits das Balancing. Ein Release könnte also schon bald erfolgen.

Men of Steel wird acht neue Divisionen aus sieben Nationen sowie Einheiten von zwölf Nationen enthalten. Es gibg neue Asse (Tommy Prince und Barnabás Köszeghy) und Einheiteneigenschaften, mit denen auch bestehende Einheiten aktualisiert werden.

Falls ihr sie bislang verpasst habt, hier eine Übersicht der relevanten Devblogs: Showcase #1 zeigt das Arsenal der 1st Special Force Brigade und der Kampfgruppe von Tettau. Showcase #2 zeigt die 1st Airborne Task Force und die 715. Infanterie-Division. Showcase #3 widmet sich der Groupement Dody und der 17. Divisioona. Showcase #4 schließlich behandelt die Bronirana Brigada und die 1. Páncélos Hadostály.

Die Versus-DevBlogs befassen sich aus historischer Perspektive mit den Divisionen. Los geht es im Versus #1 DevBlog mit der 715. Infanterie-Division und der 1st Airborne Task Force. In Versus #2 DevBlog folgen die 1st Special Force Brigade und die Kampfgruppe von Tettau. Versus #3 DevBlog befasst sich mit der 17. Divisioona und der Groupement Dody. Versus #4 DevBlog schließlich widmet sich der 1. Páncélos Hadosztály und der Bronirana Brigada.

Bis zum 13. Juli könnt ihr im Steam-Sale mit bis zu 80 Prozent Rabatt auf den Steel-Division-2-Panzer aufsitzen oder euer DLC-Arsenal erweitern.