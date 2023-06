PM: Coral Cove von der Fachhochschule Salzburg gewinnt das Game Together 2023 (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf — 30. Juni 2023 – Während eines Livestreams am gestrigen Abend wurde Coral Cove zum Gewinnertitel des Game Together 2023, veranstaltet von Ubisoft Education, gekürt. Das Spiel wurde von Studierenden der Fachhochschule Salzburg aus Österreich entwickelt.

Die Jury hebt bei dem Spiel besonders die Einstiegsfreundlichkeit und die cleveren Ergänzungen zum gängigen Match 3-Genre hervor, ebenso wie den insgesamt sehr runden Entwicklungsstand des Spiels.

Mehr zu Coral Cove: https://portfolio.fh-salzburg.ac.at/projects/2023-coral-cove

Das Gewinnerteam erhält virtuelle Mentoring-Workshops mit Expert:innen von Ubisoft sowie Fachbesuchertickets für die diesjährige gamescom.

Auf Platz 2 wählte die Jury Tanuki’s Dream von Bunbuku Studios und Platz 3 geht an Call of Spirits von Little Spirit Studios. Beide Projekte stammen von Studierenden der School for Games in Berlin.

Auch die Plätze 2 und 3 dürfen sich über virtuelle Mentoring-Workshops freuen.

Der gestrige Livestream kann hier noch einmal nachgeholt werden: https://www.twitch.tv/videos/1858874468

Das Game Together ist eine Initiative von Ubisoft Education, bei dem Studierende in den letzten zwei Jahren eines Bachelor-, Master- oder Ph.D.-Studiengangs an einer Games-Fakultät von Universitäten und Hochschulen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ihre Abschlussprojekte einreichen können.

Mehr zum Game Together: https://bluebyte.ubisoft.com/de/unser-engagement/education/game-together/

Ubisoft setzt sich bereits seit mehreren Jahren für die Förderung von jungen Talenten in der Videospielbranche ein und bietet hier eine Reihe von Initiativen. Ubisoft Education richtet sich an Personen, die noch in der Ausbildung, Schule oder im Studium stecken und veranstaltet neben dem Game Together auch regelmäßige Aktionen für eine jüngere Zielgruppe wie zum Beispiel den Girls‘ Day.

Mehr zu Ubisoft Education gibt es hier.

Über Ubisoft Blue Byte

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist Ubisoft Blue Byte einer der Pioniere der deutschen Spieleentwicklung. An drei Standorten in Düsseldorf, Mainz und Berlin arbeiten die Teams an erstklassigen Spieleerfahrungen. Ubisoft Düsseldorf und Mainz sind für die Entwicklung von Spielen der Marke Anno und Die Siedler hauptverantwortlich. Als Co-Entwickler arbeiten die Teams der drei Studios an Titeln wie Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Avatar: Frontiers of Pandora oder auch Assassin’s Creed Nexus VR. Alle drei Studios zusammen formen das Deutsche Ubisoft-Studio Netzwerk. Mehr Informationen gibt es unter bluebyte.ubisoft.com.