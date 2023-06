PM: Ghost Trick™: Phantom-Detektiv ist ab sofort erhältlich (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Eine Nacht der Geheimnisse, die mit dem Tod beginnt! Ghost Trick™: Phantom-Detektiv das Remaster des Nintendo-DS-Klassikers aus 2010 ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam erhältlich.

Schlüpft in die Rolle von Sissel, dessen Geschichte mit seinem Tod beginnt und versucht mithilfe eurer Geisterkräfte das Geheimnis eures eigenen Mordes aufzudecken. Doch die Zeit ist knapp, denn mit der Morgendämmerung verschwindet Sissels Seele für immer und damit seine einzige Chance auf Antworten. Schnell wird allerdings klar, dass genau in dieser Nacht etwas Mysteriöses in der Stadt vorgeht und Sissels Tod eventuell nicht der Einzige bleibt, wenn er es mit seinen Geisterkräften nicht verhindert.

Das Remaster des Rätsel-Thrillers von Shu Takumi, dem Creator von Ace Attorney™, verspricht hochauflösende Grafik und einige brandneue Gameplay-Features, während der Charme der bekannten Rätselmechanik erhalten bleibt. So kann Sissel in der Geisterwelt Besitz von Objekten ergreifen, um sich so von A nach B fortbewegen. Zurück im Land der Lebenden kann er dann einige der Objekte, von denen er Besitz ergriffen hat, manipulieren. Vom einfachen Klingeln einer Fahrradklingel bis hin zum Bewegen ganzer Baukräne lassen sich Gegenstände auf viele Weisen beeinflussen.

Neu mit dabei ist zudem eine Sammlung von Artworks und der Musik, die euch im Laufe des Spiels begegnen. Diese Sammlung ist ganz einfach über das Hauptmenü zu erreichen und bietet euch einen Einblick in die Kreation und Welt des Spiels. Und wo wir gerade bei Musik sind, alle 37 Soundtracktitel wurden für das Remaster neu arrangiert und das von niemand Geringeren als dem legendären Yasumasa Kitagawa aus The Great Ace Attorney. Aber auch die Originaltitel sind enthalten, sodass ihr nach Belieben zwischen beiden Stilen wechseln könnt! Versucht außerdem den neuen Soundtracktitel aus der Feder des ursprünglichen Komponisten Masakazu Sugimori zu entdecken, der neu im Spiel ist.

Alle unter euch, die zudem Lust auf einige Extraherausforderungen haben, dürfen sich ebenfalls freuen, denn die Geister-Puzzles aus den Smartphone-Versionen von Ghost Trick: Phantom-Detektiv sind zurück! Verschiebt Kacheln und versucht die Szene aus dem Spiel wiederherzustellen.

Ergänzt werden diese Extrarätsel durch bestimmte „Herausforderungen“, wie beispielsweise das Verhindern eines Todes in einem speziellen Moment oder das Abschließen aller Kapitel, die in einer Übersicht einsehbar sind.

Macht euch bereit, die mysteriösen Ereignisse einer Nacht aufzudecken und die Wahrheit über euren eigenen Tod herauszufinden!

Ghost Trick: Phantom-Detektiv ist ab sofort digital für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam erhältlich.