Pioneers of Pagonia: Erster Trailer mit Szenen aus dem Spiel

Nach seiner Trennung von Ubisoft kündigte Volker Wertich, seines Zeichens Erfinder der Siedler-Reihe auf dem Amiga und PC, mit Pioneers of Pagonia ein neues Aufbaustrategiespiel an. Nachdem der erste Trailer nur animierte Artworks zeigte, gibt es nun erste Szenen aus dem Spiel.

Dabei stehen die Arbeiter im Fokus, die in der Taverne, beim Transport von Waren und natürlich bei verschiedenen Arbeiten gezeigt werden. Es werden Bäume gefällt, Steine zerbrochen, Brot gebacken, Eisenbarren geschmiedet und mehr. Die Entwickler versprechen Siedlungen mit bis zu 10.000 Bewohnern, mehrere Dutzend sind bereits in der frühen Version zu sehen. Die Grafik setzt auf einen leicht stilisierten Look mit gedeckten Farben, ist aber durchweg hell und freundlich gehalten. Am Ende werden die Fantasy-Elemente des Spiels angedeutet.

Einen Termin für Pioneers of Pagonia gibt es noch nicht, laut den Entwicklern von Envision Entertainment soll das Spiel im vierten Quartal 2023 in den Early Access auf Steam starten. Das Spiel ist nur für PC angekündigt, Versionen für andere Plattformen sind aktuell nicht geplant.