Blade Runner 2033 - Labyrinth von Annapurna Interactive angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im kürzlich gezeigten Annapurna Interactive Showcase hat der Publisher offiziell Blade Runner 2033 - Labyrinth angekündigt. Den Reveal Trailer findet ihr am Ende dieser News. Dies wird das erste neue Spiel im Blade Runner-Universum seit 25 Jahren und zugleich auch das erste von Annapurna selbst entwickelte Spiel. Als Herausgeber von Stray haben sie zumindest bereits Erfahrungen im Cyberpunk-Genre sammeln können.

Blade Runner 2033 spielt zeitlich zwischen dem ersten Film und dessen Fortsetzung Blade Runner 2049. Zudem findet die Handlung wenige Jahre nach dem sogenannten "Black Out" statt. In der Rolle des Blade Runners, der bekanntlich für die Jagd auf die menschenählichen Replikanten zuständig ist, war für euch die Konsequenz des Black Outs, dass ihr praktisch arbeitlos wurdet. Das Spiel stellt nun die Frage, was ein Blade Runner noch tun kann, wenn es keine Replikanten mehr zu jagen gibt.

Bisher ist nicht bekannt, zu welchem Genre das Spiel genau gehören wird. Ebenso wurde kein Erscheinungszeitraum genannt. Immerhin wurde verraten, dass Blade Runner 2033 für PC und Konsolen erscheinen wird, für welche Konsolen genau hat man aber wiederum verschwiegen.