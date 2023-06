Teaser Auch heute muss Jörg nicht allein den Wochenschluss-Podcast bestreiten: Major Tom, äh, Manager Tom, also der Fußball-Manager-Fan Thomas Schmitz hat sich einwechseln lassen. Viel Spaß!

Es ist der letzte Wochenschluss-Cast vor dem nächsten, und auch der letzte vor dem 200. – für den wir eine einmalige Rückkehr der Original-Crew planen. Aber auch dieses Mal gibt es Starbesuch: Thomas Schmitz, der erst gestern eine News zum Football Manager 25 beigesteuert hat, erklärt heute, wer er eigentlich ist, was er bei Retro Gamer so macht und was er spielt. Hier die Timeline:

00:42 „Hallo Tom Schmitz!“ Jörg arithmetisiert und verwirrt alle.

03:13 Was macht Thomas und warum macht er und wie macht er?

05:27 Beruhigt schlafen als Printjournalist, wenn selbst National Geographic die letzten festangestellten Schreiber entlässt?

09:06 Tom kommt gerade wieder etwas mehr zum Spielen und will das zweite Witcher 3 -Addon, Blood & Wine , zu Ende bringen.

13:30 Gerade ist Tom mit Retro Gamer beschäftigt. Er fachsimpelt mit Jörg über die Lokalisierungsarbeit.

19:15 Die Woche war voll von Enthüllungen – aber irgendwie kamen alle aus derselben Quelle, der FTC-Klage gegen Microsoft…

21:45 Am meisten erregt hat unsere User, mit über 300 Comments, eine News von Hagen… – Moment, Hagen, ist der nicht in Urlaub?

25:00 Jörg freut sich über etliche User-Checks und die beiden gut laufenden Letsplays Ishin und Wartales. Und er sieht Jagged Alliance 3 gespannt entgegen.

28:50 Jörg werkelt fleißig, aber die Japandoku Folge 7 noch mal etwa eine Woche länger.

31:44 Was machen wir am Wochenende? Also außer Arbeiten für Retro Gamer, Japandoku und so weiter. Jörg will erst mal nicht Alien Dark Descent weiterspielen und hofft, sich von der 3. Staffel The Witcher fernhalten zu können.

34:42 Tschüs!

Gehabt euch wohl, ...