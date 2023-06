Baldur's Gate 3: PC-Release auf 3. August vorgezogen

PC PS5 MacOS

Für die Liebhaber von Rollenspielen unter euch drohte der kommende Herbst eine Herausforderung zu werden. Nicht nur erscheint mit Phantom Liberty am 26. September eine Story-Erweiterung für Cyberpunk 2077. Auch erblickt zeitnah am 6. September Bethesdas neue RPG-IP Starfield das Licht der Welt, während Ende August ursprünglich auch Baldur's Gate 3 nach drei Jahren aus dem Early Access entlassen werden sollte.

Zumindest die PC-Spieler unter euch können sich aber früher dem neuesten Abenteuer an der Schwertküste widmen. Im hauseigenen Newsletter hat der Entwickler Larian Studios bekannt gegeben, dass der Start für Windows-PC und MacOS auf den 3. August vorgezogen wird. Damit soll euch „mehr Zeit zum spielen gegeben“ werden, was wohl als Andeutung auf Starfield zu verstehen ist. Der Release der Playstation 5-Version wird hingegen um circa eine Woche auf den 6. September verschoben. Als Grund gibt Larian Studios an, dass die zusätzliche Zeit benötigt wird, um ohne Kompromisse stabile 60 FPS auf der Konsole garantieren zu können.

Dies ist im Xbox Series X|S-Ökosystem noch nicht der Fall. Während sich das Studio hinsichtlich der Performance des Spiels auf der Series X optimistisch zeigt, gibt es auf der Series S Probleme mit der Umsetzung des Multiplayer- und des Splitscreen-Modus. Daher ist weiterhin kein Veröffentlichungsdatum für Xbox-Konsolen bekannt.