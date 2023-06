PM: Die Geschichte von Baldur’s Gate 3 beginnt mit euch (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Über 170 Stunden Filmsequenzen (das ist mehr als doppelt so viel wie alle Staffeln von Game of Thrones zusammen), über dreimal mehr filmisch inszenierte Dialoge als alle drei „Herr der Ringe“-Romane und ein Fundus von über 600 Zaubern und Aktionen, die es zu erlernen gilt, machen Baldur’s Gate 3 zu einem kompromisslos riesigen RPG.

Bei Dungeons & Dragons geht es vor allem um Freiheit für die Spieler– die Freiheit, euren Charakter zu formen, riesige Gebiete mit euren Verbündeten zu erkunden und das Schicksal der Welt zu bestimmen. Die letzten 6 Jahre haben wir damit verbracht, die grenzenlose Freiheit, für die D&D bekannt ist, in die Welt der Videospiele zu transportieren. Für Tausende von Charakteren, die die Welt von Faerûn bevölkern, haben wir 2 Millionen Wörter geschrieben und eine aufregende Geschichte und detaillierte Charaktererstellung gestaltet, durch die ihr bei eurem Abenteuer das Steuer in die Hand nehmen könnt. Die Würfel mögen über euer Glück entscheiden, aber ihr entscheidet über die Geschichte.

Ursprünglich sollte die Veröffentlichung am 31. August erfolgen, wir haben uns entschieden, Baldur’s Gate 3 für PS5 am 6. September zu veröffentlichen. Diese kurze Verzögerung gibt uns dank der Leistung der PlayStation 5 mehr Zeit, unser Ziel von 60 Bildern pro Sekunde zu erreichen. Wenn ihr unsere gigantische Collector’s Edition gekauft habt (nur noch begrenzter Vorrat verfügbar), macht euch keine Sorgen, wir stehen euch zur Seite. Wir senden euch Codes per E-Mail zu, damit ihr am 3. September einsteigen könnt, zu Beginn des 72-Stunden-Early-Access-Zeitraums am 3. September, der mit der Deluxe Edition einhergeht.

Wir haben darüber gesprochen, dass Baldur’s Gate 3 ein ehrgeiziges Spiel ist. Werfen wir also einen Blick auf einige der Features, die ihr erwarten könnt, wenn es am 6. September oder für diejenigen unter euch mit der Deluxe Edition am 3. September erscheint.

Ob ihr die Statur eines Gnoms oder die Muskeldefinition eines Halb-Orks habt, alles beginnt bei eurem Helden. Die Charaktererstellung ist ein so zentrales Element von D&D, dass wir Spielern dieselbe Freiheit bei der Erstellung ihrer eigenen Identität ermöglichen wollten. Wer ihr seid, wie ihr ausseht und wie ihr spielen wollt, bleibt euch überlassen. Entscheidet über eure Körperform, euer Alter und euer Aussehen– bis hin zu Farbakzenten im Haar. Baldurs Mund wird über euch schreiben, also ist es wichtig, mächtig Eindruck zu hinterlassen.

Ihr bestimmt über euer Abenteuer. Nun, zumindest eine Version von euch, die auf einer Auswahl aus Mensch, Zwerg, Githyanki, Elf, Drow, Tiefling, Halbling, Halb-Elf, Gnom, Halb-Ork oder Drachengeborenen basiert. Aber wie ihr ausseht, bestimmt nicht, wer ihr seid. Deshalb gibt es zwölf Klassen aus D&D, nämlich Barbar, Barde, Druide, Hexenmeister, Kämpfer, Kleriker, Magier, Mönch, Paladin, Schurke, Waldläufer und Zauberer mit insgesamt 46 Subklassen, die dem Charakter noch mehr Würze und Spezialisierungsmöglichkeiten verleihen. Oder, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, ist es auch möglich, durch Multiclassing eine Hybridklasse zu erschaffen.

Anpassungen im Großen und im Kleinen.

Egal ob ihr Faerûn im Einzelspieler-Modus mit euren Begleitern oder mit Freunden im geteilten Bildschirm spielt, eure Geschichte wird dadurch bestimmt, mit wem ihr euch abgebt, welche Bündnisse ihr schließt und wen ihr euch dabei zum Feind macht.

Eure lange Rast zwischen Kämpfen und Aufträgen verbringt ihr im Lager mit anderen, die ebenfalls das Pech hatten, eine Kaulquappe in ihre Gehirne implantiert zu bekommen. Während Baldur’s Gate 3 eine detailreiche Charakteranpassung bietet, könnt ihr auch einen Original-Charakter spielen: bereits geschriebene, spielbare Protagonisten mit ihren eigenen Geschichten, Wünschen und Gesinnungen.

Ihr müsst aber nicht als einer der Originalcharaktere spielen, um ihre Geschichte und Begleitung zu erleben, Originalcharaktere könnt ihr auch für eure Party rekrutieren. Auf eurer Reise könnt ihr anderen begegnen, die euch helfen können; einige neue Freunde und auch bekannte Gesichter.

Karlach ist ein Beispiel für einen Originalcharakter, den ihr (sofern ihr ihn nicht selbst spielt) rekrutieren könnt. Mit ihrer riesigen Streitaxt kann diese kampferprobte Tiefling-Barbarin ordentlich zuschlagen. Manche sagen, der Grund dafür sei ihre jahrelange Erfahrung auf den verbrannten Schlachtfeldern des Blutkrieges.

Es könnte aber auch an der unheiligen Maschine liegen, die Höllenfeuer durch ihre Adern pumpt, ein Geschenk des Erzteufels, dem sie einst diente. Doch seid vorsichtig– wenn sie zu wütend wird, könnte sie alles zerstören, was sie berührt, und zwar auch euch.

Wie jeder Würfelwurf hat auch jede Entscheidung, die ihr in Baldur’s Gate 3 trefft, das Potenzial, den Verlauf eurer Geschichte zu beeinflussen. Während ihr euer Vermächtnis erschafft, bemerkt die Bevölkerung von Faerûn euer Handeln, sie verfolgt eure Reise und fällt ihr Urteil nach den eigenen Tendenzen und Erwartungen. Die Entscheidungen, die ihr im Spiel trefft, haben weitreichende kurz- und langfristige Konsequenzen– doch jede Entscheidung, die ihr trefft, hat ihre Berechtigung. Es ist eure Geschichte. Außer ihr sterbt. Was ihr dann getan habt, war vermutlich eine schlechte Idee.

Diese Entscheidungen beeinflussen außerdem eure Beziehungen zu euren Begleitern. Ob es sich um eine durchtriebene Vampirbrut handelt oder einen starken Erzdruiden mitten während einer Tiergestalt-Verwandlung, in Baldur’s Gate 3 könnt ihr mit fast jedem eurer Begleiter im Lager eine Romanze eingehen. Und je nachdem, wie ihr mit ihnen interagiert, werdet ihr bei einigen dieser Charaktere beim erneuten Spielen unterschiedliche romantische Szenen erleben.

Beziehungen in Baldur’s Gate 3 entwickeln sich und gedeihen oder verschlechtern sich und schwinden, genau wie im wahren Leben. Sie erfordern Arbeit und entstehen auf einer Grundlage offener Wertschätzung aus der Perspektive der allgemeinen Weltsicht der jeweiligen Charaktere in Bezug auf euer Handeln. Die Welt des Datings in Baldur’s Gate 3 liegt euch zu Füßen. Ihr entscheidet über ihren Verlauf… na ja, und die Würfel.

Aber auch beim Panel From Hell: Release Showcase, das am 7. Juli erscheint und bei dem ihr unseren siebten und letzten Originalcharakter kennenlernen werdet, gibt es noch visuell Spannendes zu entdecken.