Nun, da C-Smash VRS erfolgreich in den Orbit gestartet ist, können Spieler auf der ganzen Welt die vielen kosmischen Highlights entdecken.

Wir haben uns dazu entschieden, den minimalistischen Wurzeln des Spiels treu zu bleiben – es basiert auf Segas Konsolen- und Arcade-Klassiker – und die Spieler zu ermutigen, neue Techniken und Powerups zu entdecken, mit denen sie ihre Fähigkeiten mit jedem neuen Spieldurchgang verbessern können.

Hier findet ihr sechs Features, Techniken und Optionen, die ihr vielleicht noch nicht entdeckt habt. Außerdem erhaltet ihr einen Ausblick auf das, was da noch kommen wird…

Das Spiel wird euch immer wieder körperlich und mental an eure Grenzen stoßen lassen, aber es gibt ein kleines Feature, das euch hilft, wenn ihr selbst– oder der Ball– in die Ecke gedrängt werdet. Wenn ihr euch seitwärts bewegen, wird der Ball auch aus der Entfernung in diese Richtung gezogen, sodass ihr den Ball beispielsweise hinter einem Block hervorbewegen könnt.

Seht euch euren Schläger an. Mit jedem aufeinanderfolgenden Balltreffer wird euer Schläger aufgeladen. Sobald er vollständig aufgeladen ist, könnt ihr den Trigger der Schlägerhand (standardmäßig die R2-Taste) nutzen, um einen kräftigen Schlag abzufeuern. Haltet den Trigger beim Schlagen des Balls gedrückt, um diesen Schlag auszuführen.

Ganz gleich, ob ihr links- oder rechtshändig seid oder einfach mal was Neues ausprobieren wollt– ihr könnt die Schlägerhand ganz einfach im Menü wechseln. Außerdem könnt ihr hier festlegen, welcher Hand der Stick für die seitliche Bewegung zugewiesen werden soll.

Die seitliche Bewegung ist euer größter Freund. Bewegt euch flüssig nach links und rechts, selbst wenn der Ball nicht im Spiel ist. Schon bald bekommt ihr dabei das Gefühl, ihr würdet tanzen. So werdet ihr in der Lage sein, Bälle zu erwischen, die ihr zuvor aufgegeben hättet.

Der Einzelspielermodus fügt unserem futuristischen Sportspiel ein Rogue-like-Fortschrittssystem hinzu. Wählt euren eigenen Weg durch den Kosmos und springt von Orbit zu Orbit, wobei euer Weg bei jedem neuen Spieldurchgang zufällig generiert wird. Entdeckt auf eurem Weg durchs all neue Powerups, wie etwa den Launcher.

Wir wollen, dass C-Smash VRS von allen genossen werden kann. Ihr spielt lieber im Sitzen? Ihr habt nicht so viel Bewegungsfreiraum zur Verfügung? Keine Sorge: Eure Höhe wird an die anderer Spieler angepasst. Und niedrige Bälle könnt ihr erreichen, indem ihr die Taste zum Ducken drückt.

In C-Smash VRS gibt es noch so viel zu entdecken und wie auch das Weltall selbst wird auch das Spiel in den kommenden Wochen immer weiter wachsen.

Schon bald gibt es kostenlos folgende Inhalte:

Koop: In diesem Modus könnt ihr C-Smash VRS mit anderen Leuten ganz ohne den Wettkampfdruck genießen.

Unendlichkeitsmodus: In diesem Modus könnt ihr unendlich lang* in einer dynamisch generierten Arena spielen, die sich zusammen mit der Musik weiterentwickelt. Stellt euch nur vor, wie es ist, euer Workout mit den Songs der besten DJs der Welt zu absolvieren.

Musik-Player: Die Songs sind so gut, dass wir euch sogar die Möglichkeit geben, euch einfach zurückzulehnen und die Musik zu genießen.

Und das ist noch nicht alles.

Wir sehen uns in Weltall, Kosmonauten. Und denkt immer daran, Spaß zu haben.