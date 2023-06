Sony: Geschäftsgeheimnisse durch Panne im Microsoft-Prozess geleakt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das amerikanische Technikportal The Verge hat weitere interessante Details im Rahmen des laufenden Gerichtsprozesses der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) gegen Microsoft veröffentlicht. Nach dem Bericht über Microsofts Einkaufspläne wurden in diesem Fall vertrauliche Informationen über Sonys Playstation-Marke verbreitet. Möglich gemacht wurde dies durch eine Panne beim Schwärzen der vertraulichen Informationen. Die offenbar mit einem schwarzen Stift unkenntlich gemachten Stellen konnten nach einem Scan der Dokumente wieder lesbar gemacht werden.

Darin lässt sich entnehmen, dass die Entwicklung von Horizon - Forbidden West 212 Millionen US-Dollar gekostet, über fünf Jahre gedauert und 300 Mitarbeiter benötigt hat. Die Kosten von The Last of Us - Part 2 lagen bei 220 Millionen US-Dollar mit ungefähr 200 beteiligten Mitarbeitern.

Darüberhinaus stehen in den Dokumenten detallierte Benutzer-Statistiken (nach Gerät) aus dem Jahr 2021 zu Call of Duty (CoD):

Über 14 Millionen Nutzer verbrachten 30 Prozent oder mehr ihrer Zeit mit CoD.

Über 6 Millionen Nutzer verbrachten mehr als 70 Prozent ihrer Zeit mit CoD.

Etwa 1 Million Nutzer verbrachten 100 Prozent ihrer Spielzeit mit CoD.

CoD-Spieler verbrachten durchschnittlich 116 Stunden pro Jahr mit CoD.

CoD-Spieler, die mehr als 70 Prozent ihrer Zeit mit CoD verbringen, haben im Durchschnitt 296 Stunden mit der Franchise verbracht.

Sony hat diese Informationen eingebracht, um die Wichtigkeit von Call of Duty für die Einnahmen des Unternehmens und die zu erwartenden Verluste zu verdeutlichen, sollte das Spiel zukünftig exklusiv für die Xbox erscheinen. Offenbar lagen Sonys Einnahmen mit Verkäufen des Call of Duty-Grundspiels im Jahr 2021 bei etwa 1,5 Milliarden US-Dollar weltweit. Nimmt man alle dazugehörigen Einnahmen wie Mikrotransaktion dazu, lag die Zahl im Bereich von 14 bis 15 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen findet ihr in der Quelle.