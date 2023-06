PM: PlayStation Stars-Kampagnen und digitale Sammelobjekte für Juli 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PlayStation Stars-Mitglied! Der Juli steht vor der Tür und wir sind hier, um die neuen Kampagnen vorzustellen. Bereite dich darauf vor, herausgefordert zu werden, Punkte zu sammeln und digitale Sammelobjekte für eure Sammlung freizuschalten. Den ganzen Monat über gibt es regelmäßige Updates in der PlayStation App. Lass uns einen Blick auf die Auswahl im Juli werfen.

Verfügbar ab 4. Juli

Neuer Monat, neue PlayStation Plus-Spiele. Probiere eines der Spiele dieses Monats für 50 Punkte aus:

• Call of Duty: Black Ops Cold War – Cross-Gen Bundle PS4 & PS5

• Alan Wake Remastered

• Endling – Extinction is Forever

Verfügbar ab 6. Juli

Survival of the Fittest ist eine weitere monatliche Kampagne, die wir für die Liebhaber von Battle-Royale-Spielen feiern.

Wenn du in diesem Monat einen der vorgestellten Titel spielst, kannst du dir das digitale Sammelobjekt „winner-winner chicken dinner – Arroz con Pollo“ für den Juli sichern.

• Hunt: Showdown

• Darwin Project

• Spellbreak

• H1Z1: Battle Royale

• Fortnite

• PUBG: Battlegrounds

Verfügbar ab 13. Juli

Spiele eines dieser Online-Multiplayer-Spiele und erhalte 50 Punkte.

• Borderlands 3

• Dirt 5

• Doom Eternal

Verfügbar ab 27. Juli

PlayStation Plus-Mitglieder können eine der vorgestellten Demos oder PlayStation Plus-Spieltestversionen spielen, um ein besonderes digitales Sammelobjekt freizuschalten, das dich in die Zeit von PlayStation Underground zurückversetzt:

• WWE 2K22 mit PlayStation Plus-Spieltestversionen

• Carrion mit PlayStation Plus-Spieltestversionen

• OCTOPATH TRAVELLER II Prologue Demo

• Street Fighter 6 Demo

• Resident Evil 4 Chainsaw Demo

• C-Smash VRS Demo

Verfügbar ab 6. Juli

Tritt dem Hard Game Club bei, indem du schwierige Ingame-Herausforderungen von einigen der härtesten Spiele auf PlayStation abschließt, um exklusive digitale Sammelobjekte zu erhalten.

Das Spiel in diesem Monat ist Wo Long: Fallen Dynasty. Um das digitale Sammelobjekt des Hard Game Club im Juli zu erhalten, müssen Mitglieder die Trophäe „Mächtigster aller Männer“ erringen. Nimm die Herausforderung an und wenn du sie gemeistert hast, erhältst du das digitale Sammelobjekt für diesen Monat. Viel Glück!

„PlayStation & You“ ist eine wiederkehrende Kampagne, die Spieler würdigt, die uns über Jahre hinweg begleitet haben.

Verfügbar ab Juli

An alle ehemaligen Aibo-Besitzer! Wir feiern die wertvollen Erinnerungen, die du mit deinem Robotergefährten geteilt hast. Starte die Kampagne „PlayStation and You: Aibo“ und spiele ein beliebiges Spiel auf deiner PS4 oder PS5, um dieses exklusive digitale Aibo-Sammelobjekt freizuschalten.

Zur Erinnerung: PlayStation Stars-Mitglieder können digitale Sammelobjekte oder Punkte erhalten, wenn sie monatliche Kampagnen abschließen. PlayStation Plus-Mitglieder haben zusätzliche Möglichkeiten, durch exklusive Aktionen und Einkäufe im PlayStation Store Punkte zu sammeln. Die erhaltenen Punkte kannst du in deinem Prämienkatalog gegen PSN-Guthaben, ausgewählte Spiele und limitierte digitale Sammelobjekte eintauschen. Erfahre mehr über PlayStation Stars und melde dich hier an.