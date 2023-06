PS+ im Juli mit Call of Duty - Black Ops Cold War und Alan Wake Remastered

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Call of Duty - Black Ops Cold War ab 24,99 € bei Amazon.de kaufen.

Sony hat die Spiele bekannt gegeben, welche euch im Juli bei Playstation Plus erwarten. Das sind diesmal Call of Duty - Black Ops Cold War (im (Solo) Test+, Note 8.0), Alan Wake Remastered (im Test+, Note 9.0) und der Indie-Titel Endling - Extinction is Forever. Alle drei Spiele können für Playstation 4 und 5 von Dienstag, den 4. Juli, bis Montag, den 31. Juli 2023 eurer Bibliothek hinzugefügt werden.

Bis Montag, den 3. Juli, habt ihr noch Zeit euch die Spiele von Juni, NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 (im Test+, Note 7.0) und Trek to Yomi (in der Stunde der Kritiker) zu sichern. Der Spielekatalog für Playstation Plus Extra und Premium für Juli 2023 soll in Kürze bekanntgegeben werden.