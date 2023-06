PM: Aktualisierung 1.35 für Gran Turismo 7 fügt drei spannende neue Autos, neue Café-Menüs und mehr hinzu (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Fans von Gran Turismo, aufgepasst! Die Aktualisierung 1.35 für Gran Turismo 7 erscheint am 29. Juni um 8 Uhr MESZ.

Aston Martin Valkyrie ‘21

Ein Hypersportwagen mit einzigartiger Form und Aerodynamik aus der Formel 1.

Aston Martin ist einer der beliebtesten britischen Hersteller von Luxussportwagen. Dieser Hypersportwagen, der Valkyrie, ist das Resultat aus fast 110 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet in Verbindung mit dem Know-how des Formel-1-Konstrukteurs Red Bull Racing. Das Design begann als Idee für einen innovativen Straßenwagen, die Adrian Newey kam, Designer und Aerodynamikexperte bei Red Bull Racing. Newey präsentierte seinen Vorschlag bei Aston Martin, wo er mit Chefdesigner Marek Reichman ins Gespräch kam. 2016 wurde das Projekt offiziell als „AM-RB 001“ gestartet. Das Auto, das unter diesem Codenamen entwickelt wurde, wurde erstmals beim Genfer Auto-Salon 2017 enthüllt, wo man auch den offiziellen Namen verkündete: Valkyrie.

Erste Produktionsmodelle des Valkyrie gab es 2021 zu sehen. Der Hypersportwagen mit der einzigartigen Form verbindet die Aerodynamik des Formelsports mit der Designsprache von Aston Martin. Die hohe Nase des Autos ist mit einem untergelegten Flügel ausgestattet und erzeugt durch die unter der Karosserie verlaufenden Venturi-Tunnel einen starken Abtrieb. Dazwischen befindet sich das tropfenförmige Cockpit, in dem Fahrer und Beifahrer im Stil eines Formelautos mit den Füßen nach oben sitzen. Die Carbon-Karosserie wurde so leicht wie nur irgend möglich gestaltet – selbst das „Aston Martin“-Emblem auf der Nase besteht aus einem nur 70 Mikrometer dünnen Stück Aluminium. Das Ergebnis ist ein Gesamtgewicht von etwa 1.000 kg, woraus sich ein erstaunliches Leistungsgewicht von 1,0 kg/PS ergibt.

Hinter der Kabine ist der Hybridantrieb verbaut, ein 6,5-Liter-V12-Saugmotor von Cosworth mit KERS (Kinetisches Energierückgewinnungssystem). Die Gesamtleistung des Systems beträgt 1.155 PS, was das Auto auf eine Stufe mit Rennwagen der Spitzenkategorie stellt. Der Valkyrie war zunächst als limitierte Auflage von 150 Coupé-Modellen erhältlich, die trotz des Preises von über 2 Millionen Euro im Handumdrehen ausverkauft war. Nach dem Coupé folgten das Modell „AMR Pro“, das nach einem Wettbewerbsmodell für Le Mans gestaltet wurde, und das Cabrio-Modell „Spider“. Als einer der ersten Hypersportwagen erreichte diese Hochleistungsmaschine das Niveau eines LMP1-Fahrzeugs.

Mitsubishi Lancer Evolution III GSR ‘95

Verbesserte Aerodynamik und Kühlung krönen den ultimativen „Evo“ der ersten Serie.

Der Lancer Evolution wurde im September 1992 auf den Markt gebracht. Mit der kompakten Karosserie der Lancer-Serienlimousine als Basis in Kombination mit Mechanismen von Mitsubishi, die zuvor nur im Galant VR-4 auf WRC-Ebene Anwendung fanden, wurde der Lancer Evolution zu einem rallyeorientierten Auto. Das Herzstück des Autos bildete der 4G63, ein 2-Liter-DOHC-Reihenvierzylinder-Turbomotor, der schon bei Erscheinen des Autos 250 PS und ein Drehmoment von 309 Nm leistete. Durch die überragende Traktion und Leistung, die an alle vier Räder geleitet wurde, war der Evo bereits viel schneller als alle anderen Modelle seiner Klasse.

Ein Jahr nach seinem Debüt, im Dezember 1993, wurde der verbesserte Lancer Evolution II vorgestellt, dessen Maximalleistung auf 260 PS erhöht wurde. Als Reifen wurden nun 205/60R15 verwendet und auch an Radstand und Spurweite wurden Anpassungen vorgenommen. Etwa zu dieser Zeit begannen japanische Fans des Autos, es mit dem heute berühmten Spitznamen „Lan-Evo“ zu bezeichnen. Im Januar 1995 gab es die nächste Weiterentwicklung.

Das Exterieur der dritten Generation, genannt Lancer Evolution III, wurde drastisch umgestaltet, um die Aerodynamik zu verbessern. Durch die größere Öffnung in der Frontstoßstange und den größeren Heckspoiler erweckte das Auto nun den Eindruck eines starken, wettbewerbsorientierten Fahrzeugs. Das Verdichtungsverhältnis des 4G63-Antriebs wurde auf 9,0 erhöht, was die Maximalleistung auf 270 PS steigerte. Auch an der Aufhängung wurden umfangreiche Änderungen und Optimierungen vorgenommen, die sowohl die Motorleistung als auch die Manövrierbarkeit stark verbesserten. Zu diesem Zeitpunkt stand für das Lancer-Basismodell ein kompletter Modellwechsel an und es machten Gerüchte die Runde, dass der Evo III der letzte Evo sein könnte.

Subaru Impreza Sedan WRX STi ‘04

Der Impreza der 2. Generation, der parallel zum Modell mit Rallyespezifikationen entwickelt wurde.

Im November 2002, nur ein Jahr nach der Vorstellung des radikalen Spec C, wurde die Impreza-Serie bereits einer Umgestaltung unterzogen. Obwohl sie auch viele Fans hatten, erwiesen sich die vorherigen runden Scheinwerfer auf dem Massenmarkt als unpopulär und wurden gegen tränenförmige getauscht. Diesmal ermöglichte die durch die Zusammenarbeit mit dem SWRT (Subaru World Rally Team) eingebrachte neue Expertise den Entwurf besserer aerodynamischer Charakteristika. In Sachen Leistung wurde ein Twin-Scroll-Turbo-Motor-System eingeführt, um die Turbine effizienter anzutreiben, und das Abgassystem passend dazu modifiziert. Die Kurbelwelle wurde samt Kolben und Pleuelstangen verstärkt, sodass der Motor 394 Nm produzieren konnte – das seinerzeit höchste Drehmoment in der 2-Liter-Klasse.

Einige Modelle mit manuellem Getriebe waren mit einem Mitteldifferenzial mit Automatikmodus ausgerüstet. Je nach Kurveneigenschaft erfolgte die Kraftverteilung an die Vorder- und Hinterachse automatisch, was zu einer unglaublichen Kraftentfaltung auf Rennstrecken und kurvenreichen Landstraßen führte. Im Juni 2004 wuchs auch die Reifengröße, um den Ansprüchen im Motorsport – wie etwa der „Super Taikyu“-Langstreckenserie – zu genügen. Zu dieser Zeit wurde auch das maximale Drehmoment auf 412 Nm angehoben. Der Impreza wurde als eines von Japans Vorzeige-Hochleistungsmodellen berühmt und erfuhr weltweite Anerkennung. Ab 2003 begann der Export des STi-Modells nach Amerika und da der Mitsubishi Lancer Evolution ebenfalls in den Export ging, weitete sich die heftige Rivalität zwischen den beiden Marken nun auch außerhalb der japanischen Grenzen aus.

Die Lackierung für den ANEST IWATA Racing RC F GT3, den Igor Omura Fraga in der SUPER GT fährt, wurde hinzugefügt. Diese Lackierung kann ausgewählt werden, wenn der Lexus RC F GT3 ‘17 bei Brand Central gekauft wird.

Die folgenden zwei Extra-Menüs wurden hinzugefügt:

Extra-Menü Nr. 24: „Subaru WRX“ (ab Sammlerstufe 26)

Extra-Menü Nr. 25: „Mitsubishi Lancer Evolution“ (ab Sammlerstufe 30)

Die folgenden sechs Veranstaltungen wurden hinzugefügt:

„Monterey“ und „Blumenfeld“ wurden zu den Empfehlungen hinzugefügt.

* Für die Aktualisierung sind eine Internetverbindung und das Spiel Gran Turismo 7 erforderlich.