PM: game-Verband warnt: Deutschland droht als Games-Standort dauerhaft Schaden zu nehmen (Game-Verband)

Berlin, 28 . Juni 202 3 – Kurz vor de m für Anfang Juli erwarteten Kabine t tsbeschluss zum Bundeshaushalt für 2024 weist der game – Verband der deutschen Games-Branche auf die akuten negative n Auswirkungen des derzeitigen Förderantragsstopps auf den Games-Standort Deutschland hin : So ergab eine verbandsinterne Umfrage nach dem nur kurz anhaltenden ersten Antragsstopp Ende 2022 , das s ein längerfristiger Antragsstopp für 80 Prozent der befragten Unternehmen schwerwiegende Konsequenzen hätte. Mehr als jedes dritte Unternehmen ( 35 Prozent) plante danach noch im Laufe des Jahres 2023 einen Förderantrag zu stellen , ebenso viele im Jahr 2024 . Der derzeitige zweite Förderantragsstopp, der ohne zusätzliche Gelder sogar bis Anfang 2025 dauern würde , stellt daher viele Spiele-Entwicklerinnen und -Entwickler in Deutschland vor teils existenzielle Herausforderungen.

game-Geschäftsführer Felix Falk sagt hierzu: „ Der Förderstopp hat v iele Games-Unternehmen kalt erwischt . Für diese wird die Lage jetzt immer schwieriger : Projekte können nicht wie geplant starten, verzögern sich, internationale Partner springen ab. Jetzt kommt es auf die Bundesregierung an, alle n voran den Wirtschaftsminister und den Finanzminister . D ie Games-Förderung muss bereits jetzt im Regierungsentwurf des Bundeshaushaltes von zuletzt 70 Millionen Euro auf 125 Millionen Euro ab 2024 erhöh t werden . Nur so wird der aktuelle starke Aufschwung nicht gleich wieder abgewürgt . Als nächste r Schritt muss eine ergänzende steuerliche Games-Förderung folgen , wie sie international läng st Standard ist . Das stellt Wachstum, hohe zusätzliche Steuereinnahmen und Investitionen nachhaltig sicher . Deutschland hat die Chance, von der großen wirtschaftlichen, kulturellen und technologischen Kraft von Games endlich zu profitieren. Im starken weltweiten Wettbewerb geht das aber nur mit vergleichbaren und verlässliche n Standortbedingungen . Keine d rei Jahre nach Einführung der Förderung und dem so jungen Start der Aufholjag d bereits eine Förder p ause für rund anderthalb Jahre einzulegen , wäre die politische Absage an das selbst gesteckte Ziel der Koalition, Deutschland zum Leitmarkt für Games zu entwickeln . “

Derzeit können bis Anfang 202 5 keine neuen Anträge für die Games-Förderung des Bundes gestellt werden. Damit gelten seit Anfang Mai für jedes neue Projekt wieder Standortbedingungen wie vor Einführung der Games-Förderung 2019. Damals bot Deutschland im Vergleich zu Standorten wie Großbritannien, Kanada oder Frankreich aufgrund fehlender Unterstützung keine international vergleichbaren Rahmenbedingungen. Die Kosten für die Spiele-Entwicklung lagen rund 30 Prozent über denen anderer Standorte. Für neue Spiele-Projekte gilt dieser Nachteil seit dem Antragsstopp nun wieder, obwohl sich die positiven Effekte der Bundesförderung gerade ein stellen : A llein die Anzahl an Games-Unternehmen ist in den vergangenen zwei Jahren um 26 Prozent gestiegen – Tendenz weiter zunehmend.

Bereits nach Bekanntwerden des Förderantragsstopps Anfang Mai hatte der game-Verband eine Weiterentwicklung der Games-Förderung gef o rdert. Neben de m bestehenden Games-Fonds, der aufgrund des Wachstums an Unternehmen und Projekten nicht mehr ausreicht, soll auch eine steuerliche Games-Förderung treten. Dieses Modell – Fonds plus steuerlicher Förderung – wird von vielen besonders erfolgreichen Games-Standorten schon seit Jahren eingesetzt und hat sich international bewährt. Ein weiterer Vorteil der steuerlichen Games-Förderung: Die Fördermittel müssten nicht in öffentlichen Haushalten vorgehalten werden, sondern werden bei entsprechenden Investitionen von der Steuerschuld der Unternehmen abgezogen. Es w ü rde also schon Geld investiert werden , bevor die Förderung greift. Das macht diese ergänzende Maßnahme auch für die Politik spannend: Immerhin sind so die Schaffung hochklassiger Arbeitsplätze , zusätzliche Investitionen und Steuereinnahmen sichergestellt . Insgesamt würde Deutschland damit als Games-Standort wettbewerbsfähige und verlässliche Rahmenbedingungen bieten . Diese sind Voraussetzung, um das in der Games-Strategie des Bundes festgehaltene Ziel, Deutschland zu einem Games- Leitmarkt zu entwickeln , überhaupt erreichen zu können.

Informationen zur Umfrage

Die Daten basieren auf einer Mitgliederbefragung des game – Verband der deutschen Games-Branche, an der vom 16 .0 3 . bis 11 .0 4 .202 3 insgesamt 110 Mitgliedsunternehmen des game, die als Publisher oder Entwickler tätig sind, teilgenommen habe n.

