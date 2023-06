Among Us: Animations-Serie von CBS und Innersloth in Arbeit

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS Android

Das US-Magazin Variety berichtet, dass die CBS Studios in Zusammenarbeit mit dem Indie-Entwickler Innersloth derzeit an einer Zeichentrickserien-Umsetzung von Among Us arbeiten.

Als ausführender Produzent wurde Owen Dennis, der zuvor an der Serie Infinity Train gearbeitet hat, genannt. Das zuständige Animationsstudio ist Titmouse, das ihr vielleicht von den Serien Big Mouth oder Star Trek - Lower Decks kennt.

Sollte euch der mehrfach preisgekrönte Multiplayer-Hit Among Us inhaltlich unbekannt sein, dann stellt euch einfach vor, dass ihr Mitglied einer Raumschiffcrew seid, die durch einen oder mehrere außerirdische Gestaltwandler unterwandert wurde. Diese Aliens versuchen nun, Verwirrung zu stiften, das Raumschiff zu sabotieren und alle Besatzungsmitglieder zu töten. Ob ihr ein loyales Crewmitglied oder ein böser "Impostor" seid, kann sich bei jedem Spieldurchgang ändern.

Die Serie soll auf der gleichen Prämisse basieren. Derzeit ist noch kein Sender oder Streamingdienst bekannt, auf dem Among Us zu sehen sein wird.

Zur Einordnung des Bekanntheitsgrads von Among Us: Im vierten Quartal 2020 hatte das Spiel fast 500 Millionen monatlich aktive Nutzer, mehr als 4 Milliarden Aufrufe auf YouTube und mehr als 1,22 Milliarden Sitzungen auf Twitch.