PM: GTA Online: Das steckt im San Andreas Mercenaries-Update (Sony Playstation Blog)

Legt der skrupellosen Sicherheitsfirma Merryweather Security in GTA Online das Handwerk, indem ihr euch mit Charlie Reed zusammenschließt. Reed ist ein erfahrener Pilot mit militärischem Hintergrund, dessen Truppe eure Hilfe braucht. Führt die Los Santos Angels bei mehreren riskanten Gegenoperationen an, um Merryweather aus dem Geschäft zu drängen. Ihr und eure Verbündeten haben dabei die Chance, ein stattliches Vermögen zu verdienen.

Welche neuen Inhalte gibt es genau? Das schauen wir uns nun an.

Ein ordentliches Upgrade bekommt das schwer bewaffnete Flugzeug Mammoth Avenger. Neben Waffenverbesserungen wurde ein Operationsterminal eingeführt. Zudem müssen die Interessenten nicht mehr über einen Hangar oder eine Basis verfügen, um das Flugzeug besitzen zu können. Stattdessen lassen sie sich das gute Stück einfach über Sonderfahrzeuge im Interaktionsmenü liefern.

Habt ihr einen Hangar inklusive Werkstatt, dürft ihr die Avenger ordentlich aufrüsten. Zur Auswahl stehen:

— Maschinengewehre

— Raketen

— Tarnmodus

— Lenkraketen-Störsender

Noch eine coole Verbesserung bietet der Mammoth Avenger Thruster. Fordert dieses Jetpack über das Interaktionsmenü an, wenn ihr euch am Boden befindet, euer Flugzeug aber auf Autopilot in der Luft ist. So gelangt ihr zum Laderaum der Avenger.

Das oben erwähnte Operationsterminal verschafft euch die Möglichkeit, an den Missionen der Los Santos Angels teilzunehmen. Sechs Stück sind es genau genommen, bis zu vier Spieler dürfen teilnehmen. Ihr könnt aber auch alleine spielen.

Möchtet ihr eins haben, schaut bei Charlie vorbei, den ihr im Hangar findet. Seid ihr nicht im Besitz eines Hangars, dann kauft das Terminal über die Webseite Warstock Cache and Carry.

Daten aus Serverfarmen stehlen, Sprengladungen auf wichtige Ziele abwerfen und natürlich Raubüberfälle. Das sind eure Aufgaben im Kampf gegen Merryweather.

Abgesehen davon stehen noch drei LSA-Operationen zur Auswahl. Schließt sie ab, um neue Outfits freizuschalten! Kümmert ihr euch noch um die optionalen Bonusziele, kriegt ihr zusätzliche Belohnungen in die Finger. Habt ihr euer Operationsterminal installiert, könnt ihr diese Missionen alternativ auch über das Handy starten. Ruft einfach Charlie an.

Neue Autos dürfen in einem “GTA”-Update keineswegs fehlen! Neu sind folgende Karosserien:

Grotti Stinger TT: Ein Sportwagen mit italienischer Innovation. Bei Legendary Motorsport und Luxury Autos verfügbar.

Maibatsu MonstroCiti: Dieser Geländewagen hat in Japan einen Kultstatus. Wird bei Southern San Andreas angeboten.

Declasse Walton L35: Mit diesem Offroad-Fahrzeug könnt ihr bedenkenlos über unebene Flächen brettern.

Vapid Ratel: Ein Buggy, mit dem ihr ebenfalls durch die amerikanische Landschaft cruisen könnt.

Ein paar Fahrzeuge aus Los Santos Drug Wars, die bisher zeitlich beschränkt waren, sind übrigens nun allgemein verfügbar. Dafür hat das Entwicklerteam wenig beliebte Autos aus den Händler-Angeboten entfernt – der Übersicht zuliebe.

Außerdem sind zwei weitere Flugzeuge hinzugekommen. Einmal der Kampfjet F-160 Raiju und das Propellerflugzeug Mammoth Streamer216.

Auch eine neue Waffe ist ins Spiel gekommen: die taktische MP.

Sie läuft vollautomatisch, hat ein großes Magazin und teilt auch nicht gerade wenig Schaden aus. Ideal geeignet ist sie für hitzige Drive-Bys. Kauft sie euch jetzt beim Waffentransporter!

Seid ihr als Schmuggler aktiv, profitiert ihr von neuen Fähigkeiten. Beispielsweise lassen sich eure Waffen in der Mk-II-Waffenwerkstatt verbessern. Des Weiteren findet ihr rund um den Hangar Snacks und Schießeisen.

Möchtet ihr lieber an euren Flugskills arbeiten? Dann begebt euch zum Zugangspunkt zur Flugschule im Hangar.

Im Hangar trefft ihr hin und wieder auf Rooster McCraw, einen früheren Hubschrauberpiloten. Für ein paar Scheine macht er sich die Mühe, euch ein paar Waren zu besorgen.

Das Wichtigste: Wenn ihr euch an den Hangar-Laptop begebt, könnt ihr insgesamt sieben neue Missionen absolvieren. Dabei stehen unter anderem Tauchgänge im Meer an.

Neben diesen neuen Inhalten hat Rockstar noch ein paar Anpassungen und Verbesserungen implementiert. So wurde beispielsweise die Wirtschaft überarbeitet. Des Weiteren gibt es zahlreiche Anpassungen, die auf den Rückmeldungen der Spieler basieren.

Im Pause-Menü der PS5 findet ihr noch den neuen Abschnitt “Karriere”. Hier sind all eure kriminellen Fortschritte verbucht, die ihr im Laufe eurer kriminellen Karriere in GTA Online erreicht habt – und welche noch nicht. Erreicht ihr eine neue Stufe, erhaltet ihr Belohnungen in Form von Kleidungsstücken, GTA$ oder Fahrzeugen.

In den nächsten Wochen dürft ihr euch auf weitere Wägen freuen. Weil dann noch die Geldtransporter-Überfälle zurückkehren, sind neue dynamische Events zu erwarten. Zusätzlich findet bald ein großer Kampf auf der Insel Cayo Perico statt.