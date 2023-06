Microsoft wollte 2021 Sega, Bungie und Supergiant Games kaufen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen des derzeitigen Gerichtsprozesses der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) gegen Microsoft, bei der es um die geplante Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft geht, sind interessante Infos zu Tage gekommen. Das Magazin The Verge hat in den Prozessunterlagen Details dazu gefunden, dass Microsoft 2021 konkret über den Kauf von Sega nachdachte. Das sollte dem Xbox Game Pass weitere Exklusivtiteln hinzuzufügen. Außerdem wollte man so im asiatischen Raum mehr Marktbedeutung erlangen.

Auch Bungie stand für Phil Spencer oben auf der Kaufliste – Destiny war eines der Game-Pass-Spiele mit den meisten Spielstunden. Sicher wäre auch das technische Knowhow des Studios sowie die Marke Destiny für Microsoft reizvoll gewesen. Im Juli 2022 übernahm dann aber Konkurrent Sony den Entwickler.

Das Hades-Studio Supergiant Games und auch die Hitman-Entwickler IO Interactive waren im PC- und Konsolenbereich für Microsoft interessant. Außerdem standen Firmen wie Bingy, Thunderful, Zynga und Scopely auf der Liste, um vor allem den Mobilberreich aufzuwerten.