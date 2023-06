THQ Nordic: Alle physischen PC-Veröffentlichungen ab sofort limitiert

PC

In einer Pressemitteilung vom 26. Juni hat THQ Nordic angekündigt, ab sofort jede physische PC-Version ihrer Spiele nur noch in sehr begrenzter Auflage mit fortlaufender Nummerierung zu veröffentlichen. Dies trifft sowohl für Standard-Editionen als auch Sammler-Editionen zu. Diese sollen direkt über THQ Nordic Shops und von ausgewählten Handelspartnern angeboten werden. Das Exemplar mit der letzten Seriennummer geht jeweils immer an das Embracer Games Archive.

Betroffen sind davon unter anderem das Gothic Remake, Alone in the Dark, Trine 5 und Outcast 2. Weitere Informationen dazu sollen demnächst auf der THQ Nordic-Webseite erscheinen.

Zum kommenden Rundentaktik-Spiel Jagged Alliance 3 hat der Publisher bekannt gegeben, dass die Standard Edition in einer Auflage von 2.500 Stück erscheint. Von der bereits ausverkauften Sammleredition wurden 750 Einheiten produziert. Die "THQ Nordic Vienna Store Edition", die ihr im Teaserbild oben sehen könnt, ist sogar nur auf 200 Stück limitiert.