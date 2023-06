Heute erscheint... 27.6.2023 (Spiele-Releases)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Teaserbild stammt aus A Little to the Left: Cupboards & Drawers.

Die GamersGlobal-Datenbank enthält zehntausende von Spielesteckbriefen mit vielen Infos inklusive der Release-Daten zu Spielen.

Laut unserer Datenbank erscheinen heute folgende Computer- oder Videospiele:

A Little to the Left: Cupboards & Drawers (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS, Switch.

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS, Switch. Amarantus (Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC. Another Day (Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC. Bombing!! 2 - A Graffiti Paradise (Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC. Charade Maniacs (Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Preis bei Amazon.de: 59,99€ ()

(Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Preis bei Amazon.de: 59,99€ () Choo Choo Survivor (Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS.

(Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS. Destroy All Humans! 2 - Reprobed (Open-World-Action; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Xbox One (Single Player Edition). Preis bei Amazon.de: 34,99€ () 19,94€ () 19,88€ ()

(Open-World-Action; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Xbox One (Single Player Edition). Preis bei Amazon.de: 34,99€ () 19,94€ () 19,88€ () Dolmenjord - Viking Islands (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Expand and Exterminate - Terrytorial Disputes (Echtzeit-Strategie; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(Echtzeit-Strategie; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. Feudal Friends (Tower Defense; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS.

(Tower Defense; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS. Fist - Forged in Shadow Torch (3D-Actionadventure; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Xbox One. Preis bei Amazon.de: 29,99€ ()

(3D-Actionadventure; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Xbox One. Preis bei Amazon.de: 29,99€ () Little Friends - Die Insel der Welpen (Kinder & Lernspiele; zum Steckbrief) erscheint für PC, Switch. Preis bei Amazon.de: 39,99€ ()

(Kinder & Lernspiele; zum Steckbrief) erscheint für PC, Switch. Preis bei Amazon.de: 39,99€ () Merchant of the Six Kingdoms (Wirtschaftssimulation; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Wirtschaftssimulation; zum Steckbrief) erscheint für PC. Moonshine Inc. (Wirtschaftssimulation; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X.

(Wirtschaftssimulation; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X. Neon Fantasy - Birds (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für PC. Other World Survivors (Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. Placid Plastic Duck Simulator (Sonstige; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Sonstige; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Post Void (Egoshooter; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Playstation 5.

(Egoshooter; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Playstation 5. Raging Bytes (JRPG; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X.

(JRPG; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X. Shogun Showdown (Rundentaktik; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(Rundentaktik; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. Shootvaders - The Beginning (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One.

(Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One. Sky (Aufbauspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Aufbauspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC. Sludge Life 2 (Open-World-Action; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Open-World-Action; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für PC. Soulvars (Taktik-RPG; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Switch, Xbox One.

(Taktik-RPG; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Switch, Xbox One. Story of Seasons - A Wonderful Life (Lebens-Simulation; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 5, Switch, Xbox Series X.

(Lebens-Simulation; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 5, Switch, Xbox Series X. The Callisto Protocol: Final Transmission (Survival-Horror; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5.

(Survival-Horror; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5. World Boss (Egoshooter; zum Steckbrief) erscheint für PC.

