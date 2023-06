PM: Meet Your Makers Sector 1: Dreadshore erscheint morgen mit kostenlosen Inhalten für alle Spieler (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Welt von Meet Your Maker wird größer und zwar mit der Ankunft von Sector 1: Dreadshore.

Diese Veröffentlichung platzt förmlich aus allen Nähten und weil „Dreadshore“ unser erstes großes Inhalts-Update ist, feiern wir, indem ihr das Sektor-1-Arsenalpaket ab morgen und bis zum 10. Juli KOSTENLOS erhalten könnt.

Seit der Veröffentlichung von Meet Your Maker in die große weite Welt, war es uns eine Freude, zu sehen wie überall Millionen von Außenposten aus dem Boden schießen – alles nur dank unserer leidenschaftlichen und unglaublich kreativen Community. Ihr habt euch wirklich abgedrehtes Zeug ausgedacht, von dem man eine Gänsehaut bekommt, und wir lieben euch dafür.

Unsere Aufgabe ist es, diese Kreativität weiter zu entfachen, und mit Sector 1: Dreadshore und seinem neuen Gebiet, Umgebung, erweitertem Werkzeugkasten und kosmetischen Gegenständen machen wir einen wichtigen Schritt in diese Richtung.

Sprechen wir erstmal über das Wichtigste: Was genau ist Sector 1: Dreadshore und was könnt ihr alles erwarten?

„Wir nutzen die Sektoren, um große Inhalts-Updates zu bieten, die in eine Geschichte eingebettet sind“, erklärt Ash Pannell, Creative Director von Meet Your Maker. „Die Küste des Grauens ist ein Ort in unserer Welt und die Gegenstände, die ihr von diesem Sektor erhaltet, haben alle eine Verbindung zu seiner Geschichte. So können wir die Welt von Meet Your Maker gleichzeitig mit dem eigentlichen Gameplay erweitern.“

Jeder Sektor in Meet Your Maker widmet sich einem neuen Gebiet auf der Erde, das auf seine ganz eigene Weise von der Seuche verwüstet wurde.

Dreadshore erstreckt sich entlang der einstigen Küste von Neu England und dort, unterhalb eines Leuchtturms, liegt eine verlassene Zuflucht. In dieser Einrichtung wurden Klone Opfer von einer Reihe grausamer und verstörender Experimente, bis einer von ihnen fliehen konnte. Auf seiner Flucht tötete er die Chimäre und die Hüterin, die völlig außer Kontrolle geraten war.

Sector 1: Dreadshore enthält eine neue Umgebung und ein Themen-Dekopaket – beides kostenlos und sofort für alle Spieler verfügbar.

„Die Umgebungen und Dekopakete liefern den Erbauern die Werkzeuge mit denen sie ihren Außenposten Leben einhauchen können“, teilt Ash mit. „Die Küste des Grauens ist so ganz anders als die Roten Sande mit seiner düsteren, gruseligen Atmosphäre, die vom Spiel zwischen Licht und Schatten untermalt wird. Genau deswegen eignet sich dieser Ort so gut, um finstere Außenposten zu kreieren, die euch das Fürchten lehren. Die rostigen Metall- und verwitterten Holzblöcke des Dekopakets geben Spielern die Möglichkeit, sich jede Menge Gebäude und Bauwerke auszudenken, an denen der Zahn der Zeit genagt hat.“

Zweifelsohne ist die aufregendste Neuerung in Dreadshore das Sektor-1-Arsenal-Bundle.

Die vier neuen Gameplay-Elemente ermöglichen nicht nur neue Wege für die Bauer, überraschende Kills auszuhecken, sondern eröffnen auch den Spielern auf Raubzügen neue Möglichkeiten, diese geschickt zu umgehen.

„Da es sich um ein systemisches Spiel handelt, hat jeder Gegenstand, der neu eingeführt wird, massive Auswirkungen auf das Gameplay“, sagt Ash. „Allein die Spieletests waren unglaublich und zu wissen, wie sich das alles auf die Metaebene des Spiels auswirken wird, ist sehr spannend – und das bevor die Spieler die neuen Gegenstände in die Finger bekommen und uns zeigen, was man damit wirklich alles anstellen kann.“

Der Nautilus ist der einzig Überlebende der Dreadshore-Zuflucht. Diese mysteriöse Gestalt war einer der Klone die dort gefangen waren und an denen die Experimente durchgeführt wurden. Im Geheimen baute er einen Anzug, der seine Verteidigung verbesserte und dank dem er fliehen konnte.

Im Gegensatz zu den anderen beiden Anzügen, die momentan verfügbar sind und die eher auf Fern- und Nahkampfvorteile ausgerichtet sind, dreht sich bei Nautilus alles um verteidigende Waffenfähigkeiten und alle drei Vorteile verbessern die Effektivität der Bogenbarriere.

Der Wächterstrahl wurde in der Zuflucht unter dem Leuchtturm entwickelt, um bei der Kontrolle der Gefangenen zu helfen. Die Falle schießt einen Laserstrahl mit präziser Zielverfolgung aus hocherhitztem, verstärktem Licht, der mehrere Male abprallen kann, bevor er sich auflöst, und der dem Angriff so das gewisse Etwas an Chaos verleiht.

„Diese Falle ist großartig. Es ist eine Falle, die viel Platz einnimmt, und so designt ist, dass sie ahnungslose Spieler in die Enge treibt“, erklärt Ash. „Indem sie von der Wand abprallt sorgt sie für ein hübsches neues Gefühl der Willkür, das dazu beiträgt, sich wiederholende Spielmuster zu unterbrechen.“

Der Verwüster war das Resultat eines gescheiterten Dreadshore-Experiments. Die Wache sieht mehrere verschwommene Ziele, obwohl nur ein einzelnes vorhanden ist und greift alle vermeintlichen Ziele mit einem Streuschuss an, der ein Ausweichen beinahe unmöglich macht.

„Ihr müsst euch den Verwüster als weiteren Unterbrecher von Mustern vorstellen“, merkt Ash an. „Sein Schussfeld ist horizontal, wodurch man seinen Angriffen nur sehr schwer durch Bombardieren entgehen kann. Der Beschuss mit Bomben war bisher DIE beste Möglichkeit mit solchen Gegnern fertigzuwerden. Wenn der Verwüster also mit anderen Wachen und Fallen kombiniert wird, werden die Spieler ihren Spielstil wieder mal anpassen müssen.“

Die Abrisskanone wurde ursprünglich für den Krieg entwickelt, wurde jedoch aufgrund der zunehmenden Revolten bald als brutales Anti-Demonstrationswerkzeug eingesetzt. Es handelt sich im Grunde genommen um einen Granatwerfer, deren Munition wieder eingesammelt werden kann. Im Leuchtturm wurde diese Waffe als letztes Mittel einbehalten, falls es zu einem Gefangenenaufstand kommen sollte. Nautilus fand eine dieser Waffen und setzte sie während seinem blutrünstigen Ausbruch ein.

Vergesst nicht den PlayStation Store zu besuchen, um das gesamte Sektor-1-Arsenal-Bundle kostenlos zu erhalten – von morgen bis zum 10. Juli. Wir hoffen, dass ihr jede Menge Spaß haben werdet mit den neuen Inhalten!

Meet Your Maker ist jetzt für PS4 und PS5 erhältlich.