PM: Der LeBron James Limited Edition DualSense WIreless-Controller wird am 27. Juli in ausgewählten Märkten eingeführt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Von Akron bis zur Weltbühne inspiriert LeBron James die Menschen mit seiner unermüdlichen Arbeitsmoral, seinem Meisterschaftsgeist und seinen bemerkenswerten Leistungen auf dem Spielfeld und in seiner Community. Heute geben wir bekannt, wie sich Spieler in ausgewählten Märkten unsere erste Design-Kooperation mit LeBron und das erste PlayStation-Zubehör in limitierter Auflage sichern können, das gemeinsam mit einer Kulturikone entworfen wurde.

Der LeBron James Limited Edition DualSense Wireless-Controller wird am 27. Juli in den USA, dem Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Österreich, Spanien, Portugal, Italien und die Benelux-Staaten, erhältlich sein. Vorbestellungen für den Controller sind in diesen Ländern ab Donnerstag, den 29. Juni, exklusiv über direct.playstation.com möglich. Außerdem können Fans in Kanada den Controller ab Donnerstag bei teilnehmenden Händlern vorbestellen.

Der Controller wird zu einem unverbindlichen Preis von 79,99 € erhältlich sein, solange der Vorrat reicht.

Mit Elementen, die von LeBrons Liebe zum Gaming und zur Community inspiriert sind, ist der LeBron James Limited Edition DualSense WIreless-Controller ein echtes Herzensprojekt, das gemeinsam mit LeBron entwickelt wurde. Mit einprägsamen Sätzen wie “Nichts ist geschenkt. Alles muss man sich verdienen”, enthält der Controller persönliche Bilder und Sprüche, die im Laufe von LeBrons Karriere als wegweisender Sportler, globale Inspiration für Millionen und PlayStation Playmaker von Bedeutung waren.

Wir hoffen, dass den Spielern der Controller gefällt. Wir danken unserer Community für die Unterstützung unserer gemeinsamen Bestrebungen mit inspirierenden Legenden wie LeBron, um zu zeigen, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind und: Play Has No Limits.