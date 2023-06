PM: Payday 3 angespielt: Der perfekte Heist (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Eigentlich hat sich die Crew um Chains, Hoxton, Wolf und Mastermind Dallas ihre Zukunft ganz anders vorgestellt. Doch statt mit ihrem sauer verdienten Geld den Ruhestand in Luxus zu genießen, sehen sie sich mit einer mysteriösen Bedrohung konfrontiert. Ein Feind aus der Vergangenheit räumt ihre Konten leer und zwingt die Gang, wieder aktiv zu werden.

Payday 3 verlegt den Schauplatz der actiongeladenen Überfälle von Washington DC nach New York: In komplexen Koop-Raubzügen müsst ihr euch die Taschen mit Geld, Gold und anderen Wertgegenständen füllen und gleichzeitig die Bedrohung ausfindig machen, wenn ihr ungestört in den Genuss eurer ergaunerten Rente kommen wollt. Wir haben bereits zwei anspruchsvolle Missionen gespielt und uns als Bank- und Kunsträuber einen Namen gemacht.

Masken auf, Waffen zücken und die Bank stürmen: So kann man natürlich einen Überfall versuchen durchzuführen. Leichter macht ihr euch die Missionen damit aber nicht, denn ihr sollt meist noch Nebenaufgaben erfüllen, wenn ihr mit der größtmöglichen Beute den Heist erfolgreich abschließen wollt. Und ein ganzes Heer von gut ausgerüsteten Eliteeinheiten der Polizei oder schießwütigen Security-Mitarbeitern macht euch die Arbeit garantiert nicht leichter…

Lasst euch also Zeit, um die Örtlichkeiten in aller Ruhe auszukundschaften. Solange ihr die Maske in der Tasche lasst, könnt ihr euch unbehelligt umschauen und euren Plan reifen lassen. In der Mission „No Rest for the Wicked“ sollt ihr eine Filiale der örtlichen Secure Capital Bank ausräumen, in deren Tresorraum neben Schließfächern auch eine ungewöhnlich hohe Summe an Bargeld auf euch wartet. Lasst die Knarren erst einmal stecken, schaut euch um und macht euch am Sicherheitssystem zu schaffen.

Aber Achtung, werden die Wachen auf euch aufmerksam, wenn ihr unbefugt Büros betretet oder zückt ihr versehentlich eure Waffe, wird sofort Alarm ausgelöst und dann heißt es: Masken auf und Action. Am besten sprecht ihr euch mit euren Online-Heistern ab und geht getrennt auf die Suche nach alternativen Wegen zum ultimativen Ziel. Ist auch nur einer eurer Koop-Partner unvorsichtig und wird enttarnt, muss alles ganz schnell gehen.

Bleiben wir noch etwas beim eher klassischen Banküberfall: Die Entwickler der schwedischen Starbreeze Studios nutzen für die komplexen Missionen erneut als filmische Vorbilder bekannter Heist-Movies. In „No Rest for the Wicked“ gibt es beispielsweise eine ganze Reihe an Anspielungen auf den Film “Heat”. So sollt ihr nicht nur unter Zeitdruck mit Thermit ein Loch durch die Beton- und Stahldecke zum Tresorraum brennen, während immer neue Polizeieinheiten sich vom Dach abseilen, sondern euch mit den prallen Taschen voller Bargeld eine wilde Schießerei auf der Straße liefern, um dann hoffentlich mit eurem Fluchtfahrzeug entkommen zu können.

Mehr als nur einen Hauch von „Mission Impossible“ findet man in der Mission „Under the Surphaze“, in der es darum geht, in eine Kunstgalerie einzudringen und die aktuelle Ausstellung um besonders wertvolle Objekte zu erleichtern. Dabei habt ihr es nicht nur mit einem ausgeklügelten Sicherheitssystem und vielen Laserschranken zu tun, sondern müsst auch Originale von Fälschungen unterscheiden. Dazu benötigt ihr Hinweise, die sich in Safes oder auf Smartphones befinden, sowie spezielle Ausrüstungsgegenstände wie Schwarzlicht.

Gerade dieser Heist zeigt, wie wichtig Auskundschaften und Stealth für den Erfolg sind. Sobald ihr die Masken aufsetzt, bricht die Hölle los und hier habt ihr diesmal keine Geiseln, die ihr als Schutzschild nutzen oder im Gegenzug für mehr Zeit mit der Polizei austauschen könnt. Unser erster Versuch ist auch gründlich in die Hose gegangen. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass es sehr schwer ist, die teilweise sehr gut versteckten Hinweise zu finden, wenn ihr von allen Seiten unter Beschuss genommen werdet. Aber das macht ja auch den Reiz des Koop-Shooters aus: Man lernt aus seinen Fehlern und geht beim nächsten Versuch einfach einen anderen Weg.

Wenn ihr euch bereits mit den ersten Payday-Spielen ein wenig auskennt, dann werdet ihr die ikonischen Heister schon kennen. Ihr habt die Wahl zwischen dem Technikgenie Wolf, dem Waffenexperten Chains, dem Scharfschützen Hoxton und dem Mastermind Dallas, der noch einen weiteren Plan in der Schublade hat. Zwei weitere Heister kommen noch hinzu, wenn Payday 3 am 21. September 2023 erscheint. Und es werden noch viel mehr, denn die Entwickler planen mit einer langjährigen Erweiterung des Spiels mit neuen Charakteren, Gastauftritten und natürlich immer neuen Heists. Der Vorgänger Payday 2 bringt es mittlerweile auf stattliche 88 DLCs, da könnt ihr für den kommenden Ableger noch einiges erwarten.

Damit euer Überfall nicht in einem Fiasko endet, habt ihr eine gigantische Auswahl an individuellen Fähigkeiten, mit denen ihr euren Gangster zum Spezialisten macht. Sammelt ihr fleißig Erfahrungspunkte, schaltet ihr zum Beispiel wertvolle Fähigkeiten einer Klasse frei. So könnt ihr als Medic eure Teamkameraden schneller wiederbeleben oder als Tank mehr Schaden einstecken. Jede Klasse hat mehrere Boni zur Auswahl, von denen ihr gut zwanzig gleichzeitig ausrüsten könnt. Ein Tipp: Achtet auf die Werte für Edge, Grit und Rush, die euch jeweils einen dicken Bonus auf Geschwindigkeit sowie ausgeteilten und eingesteckten Schaden geben.

Zudem habt ihr eine riesige Auswahl an Waffen, von denen ihr drei gleichzeitig mit euch führt. Wollt ihr es erst mit Schleichen versuchen, darf eine Pistole mit Schalldämpfer auf keinen Fall fehlen. besucht also nach jedem Auftrag den Waffenhändler eures Vertrauens und deckt euch mit neuen Schießeisen ein.

Apropos Händler: Neben Waffen, könnt ihr auch Masken und Kleidung kaufen, um euren Charakter zu individualisieren und von den vielen Online-Heistern zu unterscheiden. Dazu benötigt ihr nicht nur das Spielgeld, welches ihr bei euren Heists bekommt, sondern könnt rein kosmetische Gegenstände auch gegen Echtgeld erwerben, wenn ihr möchtet.

Bild: Masken.jpg Ihr werdet bestimmt viel Freude an den spannenden und herausfordernden Missionen haben und am besten spielt es sich mit Freunden, mit denen ihr regelmäßig Heists absolviert. Ihr könnt aber auch alleine antreten und bekommt dann drei KI-Gangster zur Seite gestellt. Diese schießen auf Gegner, eilen euch zu Hilfe, wenn ihr verletzt seid und transportieren auch Beute, wenn ihr ihnen die Taschen zuwerft. Die teilweise recht kniffligen Rätsel während eines Heists lösen sie allerdings nicht für euch.